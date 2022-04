O faraó Love Shady e o tempo em que chorou ao relembrar a extrema pobreza que sofreu antes da fama

Do Perú para o mundo. Pharaoh Love Shady se estabeleceu como um dos rappers do momento. Sua mais recente “tiradera” contra o cantor porto-riquenho Residente, intitulada “Rip [R] esentido (Freestyle session #13)”, tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube , tornando-se assim em um dos artistas urbanos do momento. No entanto, seus primórdios foram humildes.

Jesús Valle Choque, nome verdadeiro de Pharaón Love Shady, nasceu em 25 de julho de 2000 em Arequipa; ele é filho de uma família de agricultores. Sabe-se que depois de terminar a escola, ele se dedicou a cantar em ônibus públicos em troca de dinheiro. Ele também trabalhou como vendedor ambulante para sustentar sua família, pois tem 6 irmãos sobre os quais pouco ou quase nada se sabe. Ele fez tudo com o sonho de se tornar famoso um dia.

Foi assim que Arequipa, de 21 anos, viu a possibilidade de se mostrar ao mundo na Internet e começou a enviar vídeos para o Youtube. Em 2019, ele lançou sua primeira música “Without a condom” e o resto é história. Tornou-se viral nas redes sociais e artistas como Ozuna, Nicki Nicole e J Balvin deram seu apoio. Recentemente, Residente se declarou fã dele.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

No entanto, o faraó Love Shady nunca esqueceu suas raízes humildes. Em uma entrevista conduzida por Maiky Backstage em 2019, o artista peruano quebrou quando questionado sobre suas origens. “Fara, de que status social você vem?” , perguntaram-lhe, ao que ele respondeu com choque: “Do bairro mais baixo, da rua. Já sofri o suficiente. Oh, eu já sofri o suficiente para chegar lá (aqui). Para lembrar de tudo o que me custou, quero derramar lágrimas de felicidade”.

“Ugh, ele me derrubou (a pergunta). A memória que me tocou... é imensa. Quão difícil isso me custou. Desde a primeira vez que comecei, não havia ninguém para me ajudar. Estou com fome. Lembro-me disso com felicidade e também com (tristeza). Essa pergunta tocou meu coração. Sou uma pessoa sentimental, nem sempre sou dura”, disse ela chorando.

O faraó Love Shady, em lágrimas, lembra de tudo o que sofreu antes de alcançar o sucesso | VÍDEO: Instagram/ @maikybackstage)

O QUE O FARAÓ LOVE SHADY DISSE APÓS A RESPOSTA DO RESIDENTE?

Desde que Residente deixou J Balvin “mal” com seu “atirador” em BZRP Music Sessions 49, o rapper de origem Arequipa veio em defesa do intérprete de “What more then” quando considerou que o O porto-riquenho fez todo esse confronto com a mídia para se destacar no setor.

Mas ninguém imaginou que Residente responderia ao nosso compatriota depois de ouvir a “tiradera” que ele dedicou a ele. “Você é o melhor. Sou sua fã. Ele continua ficando duro e escrevendo”, disse o porto-riquenho ao peruano em sua rede social, gerando todos os tipos de reações na plataforma.

O faraó Love Shady não hesitou em responder à antiga 13th Street. Embora tenha agradecido pelo gesto, ele indicou que não havia explorado todo o seu potencial. “Obrigado por aceitar, é bom adicionar mais um fã. Sempre bati forte e isso é apenas 13% do meu potencial”, respondeu.

Ressalte-se que Pharaoh Love Shady tem outras músicas que viralizaram, como “Eu sou bonito”, “Eu duro 2 horas”, “Panocha Remix”, “Oh, me vengo”, “Pecado preservativo”, “Estou feliz”, entre outras. Ele passou a trabalhar com os rappers porto-riquenhos Jon Z e Ele A el Dominio e com Kevvo. Ele também apareceu no concerto virtual “Trap Live Perú 2020″, produzido pela Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

