Natacha de Crombrugghe: pais do turista desaparecido oferecem recompensa de US $15 mil

Natacha de Crombrugghe oferece uma recompensa por saber o paradeiro de sua filha. VÍDEO: Ampato News

Já se passaram quase três meses desde que a turista belga Natacha de Crombrugghe desapareceu em janeiro 24, depois de deixar o hotel onde estava hospedada no distrito de Cabanaconde, com a intenção de visitar o Vale do Colca em Arequipa. É por esse motivo que seus pais oferecem uma recompensa de $15.000 para quem descobrir o paradeiro de sua filha.

Eles chegaram ao Perú em fevereiro passado, mas tiveram que voltar para seu país. No entanto, eles voltaram para Arequipa e dizem que não sairão de Cabanaconde até encontrarem Natacha.

Eric e Sabine de Crombrugghe mantêm a fé e a esperança de encontrar sua filha.

Em entrevista à Ampato Noticias, a mãe do jovem de 28 anos disse que a ideia da recompensa foi por iniciativa própria para encontrar informações sobre a filha. Para isso, eles colaram pôsteres em postes e locais públicos.

Sabine destacou a gentileza e hospitalidade do povo de Cabanaconde e agradeceu por sua solidariedade. Nesse sentido, pediu à população que não abaixasse os braços e continuasse as buscas. Qualquer informação, eles pedem para avisar o número que aparece nos pôsteres. “Agradeceríamos qualquer informação que pudesse nos ajudar a encontrar Natacha. Devemos saber se ela está no cânion ou o que aconteceu”, disse a mãe.

Ele ressaltou que até agora não há informações sobre seu paradeiro e o que aconteceu é um mistério total. “Estamos determinados a fazer de tudo para encontrá-lo. Não vamos embora até encontrá-la. Ajude-nos a encontrá-lo, por favor”, disse.

COMO ERA A NATACHA?

Segundo seus pais, Natacha de Crombrugghe é uma jovem estudiosa, que tinha muitos amigos, era muito feliz e gostava da vida. “Ela é uma filha muito feliz. Foi a primeira vez que fiz uma grande viagem”, disse, referindo-se à sua visita ao Perú.

Ele reconheceu que, embora haja uma grande mobilização por parte das autoridades e equipes de resgate para encontrar a jovem belga, eles, como iniciativa privada, decidiram oferecer uma recompensa de US $15.000. “As pessoas podem ligar para esse número com confiança. A recompensa é nossa e dos grupos de ajuda”, disse Sabine.

Ele ressaltou que é bom saber que eles não estão sozinhos nessa luta e agradecer porque a ajuda está chegando. Ele pediu às pessoas que compartilhassem o pôster nas redes sociais para obter algumas informações sobre o paradeiro da garota.

Enquanto isso, a busca por Natacha de Crombrugghe no Vale do Colca e o adolescente Kevin Ramos, que caiu nas águas do rio Colca, continua a ser realizada por 30 policiais.

Quase dois meses depois que os dois jovens foram dados como desaparecidos, a polícia continua a procurar áreas que não foram visitadas antes, informou o Coronel do PNP Luis Pacheco, chefe da Região Policial de Arequipa, há algumas semanas.

O funcionário indicou que ontem e hoje os grupos de resgate saíram para explorar áreas do Vale do Colca que não foram inspecionadas antes, trabalho que continuará nos dias seguintes.

Ele informou que uma equipe de investigação criminal vai inspecionar a área, porque “nada está descartado”.

A turista Natacha de Crombrugghe desapareceu em 24 de janeiro, depois de deixar o hotel onde estava hospedada no bairro de Cabanaconde, com a intenção de percorrer o Vale do Colca.

Enquanto o adolescente Kevin Ramos caiu nas águas do rio Colca em 25 de janeiro em circunstâncias que são objeto de investigação.

