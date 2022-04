Marcela Mar condenou Gustavo Petro: “Vai custar-lhe as eleições”

A polêmica em torno da proposta de “perdão social” do candidato presidencial Gustavo Petro continua nas redes sociais, que tem recebido todo tipo de críticas. Um deles veio da renomada atriz colombiana, Marcela Mar.

Em sua opinião nas redes sociais, ele começou afirmando: “O que o perdão da guerra e a implementação dos acordos de paz têm a ver com perdoar pessoas corruptas que não devolveram o que foi roubado? O perdão é um ato individual e íntimo, se for social-coletivo, requer o arrependimento da contraparte para absolvição. ”

Diante de algumas respostas dos internautas, Marcela foi mais incisiva quando se tratou de negar a Iván Moreno o famoso “perdão social”.

Embora ele já tivesse comentado a ideia há algum tempo, a conversa de seu irmão Juan Fernando Petro com Iván Moreno na prisão de La Picota, em Bogotá, não pareceu boa.

Petro respondeu que seu irmão foi visitar Iván Moreno, ex-prefeito de Bucaramanga e ex-congressista condenado no caso do carrossel de contratação, bem como um dos herdeiros naturais das bandeiras da Aliança Popular Nacional - o partido de Gustavo Rojas Pinilla, seu avô, cuja derrota em a eleição presidencial de 1970 causou a formação da guerrilha M-19, que Petro integrou.

O candidato de esquerda afirmou então que Moreno “não é um narco, ele não é parapolítico: ele é corrupto ou ele era corrupto, ele está em um processo muito interessante do ponto de vista pessoal; você pode ir lá e falar com ele e conferir”.

Ele acrescentou que o motivo da visita de Juan Fernando Petro a Iván Moreno foi devido a uma proposta de perdão social em que o condenado, que se considera politicamente perseguido, quer participar da prisão.

Após a polêmica que a proposta de “perdão social” do candidato Gustavo Petro suscitou, o membro do Pacto Histórico publicou um vídeo no qual esclareceu os rumores que surgiram nas redes sociais sobre uma saída em massa de presos condenados por corrupção dentro de seu plano de governo.

O meu programa de governo não prevê uma reforma da justiça baseada na redução das penas. Defendemos a autonomia do poder judicial e seu empoderamento ao máximo. Nenhuma anistia ou perdão é proposto, pois agora estamos sendo incriminados.

Ele também garantiu que rejeita a “ideia desajeitada” da busca pela reconciliação para uma “redução das penas para os corruptos” e assegurou que não o fará “mesmo em um pesadelo” se ocorreria reduzir as penas para os corruptos, disse Petro.

“Outros rivais se você os tiver como aliados e prontos para exercer o poder. Somos aqueles presos condenados corruptos”, disse o candidato, que lembrou no vídeo que as investigações que fez como senador levaram muitos à prisão.

Petro lembrou que as pessoas com quem eles tentam ligá-lo são personagens “derrotados” sem qualquer riqueza política “que pensa que ele procura beneficiar aqueles que eu mesmo ajudei a aprisionar, se não aqueles que têm relações reais com paramilitarismo, corrupção e tráfico de drogas”.

Minha vida foi construída sobre a verdadeira luta contra a corrupção, ao custo da unidade da minha família e da minha própria existência.

