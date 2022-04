O Instituto Distrital de Recreação e Esportes (IDRD) informou que mais de 22.000 pessoas escalaram a trilha de Monserrate nesta quinta-feira santa. O caminho para pedestres, que tem 1.605 degraus, está aberto durante a Semana Principal, das 5:00 da manhã até o meio-dia.

O Gabinete do Prefeito Local de Santa Fé explicou que, durante o passeio, a equipe das entidades distritais acompanhou os paroquianos e turistas. Ao mesmo tempo, eles disseram que 25 pessoas foram tratadas por ferimentos e situações menores, enquanto o Corpo de Bombeiros de Bogotá “deu 970 guidões a menores para controlar sua entrada”, escreveu a entidade em sua conta no Twitter.

Deve-se lembrar que a trilha foi habilitada após dois anos de fechamentos totais e capacidade parcial devido à pandemia de covid-19. O distrito também comentou que não é permitido subir a estrada se forem gestantes, adultos com mais de 75 anos, crianças com menos de um metro de altura e pessoas sob influência de agentes psicoativos. Eles também enfatizaram que os animais de estimação são proibidos de entrar.

“A entrada via funicular e teleférico estará aberta até as 18h30. Recomendamos que as pessoas que descem da colina não fiquem na parte inferior para não causar multidões”, acrescentou o gabinete do prefeito local.

Está previsto que, para os dias mais movimentados, os visitantes tenham a última opção de descer a trilha às 16h. A partir desse momento, haverá uma varredura para que não fiquem no local mais tarde. “A entrada via funicular e teleférico estará aberta até as 18h30”, acrescentou o gabinete do prefeito local e recomendou não ficar na parte inferior ao descer a colina para não causar multidões.

A administração de Claudia López espera que nesta Semana Santa mais de 60.000 pessoas subam a colina. De fato, no último Domingo de Ramos, cerca de 20.000 pessoas visitaram os templos religiosos tradicionais de Monserrate, Guadalupe e 20 de julho, de acordo com um relatório compartilhado pela Secretaria do Governo.

Felipe Jiménez Ángel, Secretário de Governo, também indicou a instalação de um Posto de Comando Unificado, a partir do qual todas as atividades realizadas durante a Semana Maior serão monitoradas.

As trilhas das Colinas Orientais são ativadas na Páscoa

A prefeitura de Bogotá informou que as trilhas Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora e Guadalupe - Aguanoso estarão abertas para os cidadãos viajarem durante a Semana Santa. As quatro trilhas estão localizadas nas colinas orientais de Bogotá.

As rotas que serão feitas através desses ecossistemas garantem o plano passivo de recreação e uso público da reserva das colinas. Para participar, os cidadãos devem fazer o registro prévio no aplicativo https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Ao chegar ao ponto de encontro, eles verificarão a cota e o cartão de vacinação.

A administração distrital alertou que a estrada Guadeloupe-Aguanoso será fechada na sexta-feira, 15 de abril, devido a uma peregrinação que ocorrerá ao longo da estrada principal para Guadalupe. A peregrinação que ocorre da igreja Nuestra Señora de La Peña, no bairro Los Laches, Ermita de la Peña ou Alto de La Cruz ao Cerro Aguanoso e ao Santuário da Virgem de Guadalupe é restrita. O único acesso é justamente através da igreja de Guadalupe.

Algumas das recomendações para visitar as trilhas são:

• Não compareça à trilha se tiver sintomas de gripe, febre ou dificuldade para respirar.

• Use uma máscara o tempo todo. Essa é obrigatória.

• Manter distanciamento social de dois metros nas linhas de entrada e no caminho dentro da trilha.

