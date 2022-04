Libertação sem vitória: a entrevista imperdível de Anne Applebaum com Volodymir Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

A prestigiada escritora e vencedora do Prêmio Pulitzer Anne Applebaum, juntamente com o jornalista Jeffrey Goldberg - editor-chefe do The Atlantic - entrevistaram o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que falou sobre a segunda fase da invasão russa de seu país. e falou sobre as chances de uma vitória ainda na derrota militar. Em seu local de trabalho em Kiev, a capital, o líder europeu explicou à renomada mídia o que a Ucrânia precisa para sobreviver. Mas ele também se referiu ao preço que seu povo já pagou de 24 de fevereiro até os dias atuais, quando são comemorados 51 dias de intrusão.

Aqui estão os parágrafos mais notáveis do The Atlantic:

“Kiev agora está meio normal. Tanques russos queimados foram removidos das estradas de acesso à cidade, semáforos funcionam, obras de metrô e laranjas podem ser compradas. Uma alegre orquestra balalaica estava se apresentando para os refugiados que retornavam à principal estação ferroviária no início desta semana, o dia em que chegamos para conhecer Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia”, observam os autores.

“A normalidade é enganosa. Embora os russos tenham falhado em sua campanha de abertura, eles continuam a bombardear a capital e agora estão se reunindo no leste para um novo ataque à Ucrânia. Zelensky deve preparar seu país, e o mundo, para batalhas que poderiam ser mais mortais do que qualquer coisa vista até agora. O general encarregado da defesa de Kiev, Alexander Gruzevich, nos disse durante um passeio pelos subúrbios devastados do noroeste que espera que os russos tentem retornar à capital usando uma tática intensificada de 'terra arrasada' ao longo do caminho: destruição total por artilharia terrestre e ataques aéreos, seguido por a chegada das tropas”, continuaram.

Applebaum e Goldberg continuam: Quando nos encontramos com Zelensky em Kiev na noite de terça-feira, ele nos disse a mesma coisa: o otimismo atualmente expresso por muitos americanos e europeus - e até alguns ucranianos - é injustificado. Se os russos não forem expulsos das províncias orientais da Ucrânia, Zelensky disse, “eles podem retornar ao centro da Ucrânia e até a Kiev. É possível. Agora não é a hora da vitória.” A Ucrânia pode vencer - e “vencer” significa continuar a existir como um Estado soberano, embora permanentemente sitiado - apenas se seus aliados em Washington e em toda a Europa se moverem rapidamente para armar suficientemente o país. “Temos uma oportunidade muito pequena”, disse.

“Era tarde quando conhecemos Zelensky em seu complexo. As ruas circundantes estavam barricadas e vazias, e o prédio em si estava quase completamente escuro. Soldados com lanternas nos conduziram por um labirinto de corredores com sacos de areia até uma sala sem janelas e iluminada, adornada apenas com bandeiras ucranianas. Não havia protocolo formal, nem espera longa, nem nos disseram para sentar no final de uma longa mesa. Zelensky, o comediante que se tornou um ícone mundial de liberdade e coragem, entrou na sala tranquilamente”, disseram os autores.

O autor de The Iron Curtain e o editor do The Atlantic destacaram a entrada particular de Zelensky para o lugar onde o entrevistaram: “Olá!” , disse ele, alegremente, e depois começou a reclamar de suas costas. (“Eu tenho uma volta, e é por isso que eu tenho alguns problemas, mas tudo bem!”). Ele nos agradeceu por não filmar a entrevista: Embora ele tenha sido um ator profissional de televisão ao longo de sua vida adulta, é um alívio não ser filmado de vez em quando.

“Tanto dentro quanto fora da câmera, Zelensky se comporta deliberadamente de forma despretensiosa. Numa parte do mundo onde a liderança muitas vezes envolve uma postura rígida e maneiras pomposas - e onde a sinalização da autoridade militar exige, no mínimo, dragonas muito visíveis - ele, por outro lado, evoca simpatia e sentimentos de confiança precisamente porque soa, nas palavras de um conhecido Ucraniano, 'como um de nós'. Ele é uma espécie de anti-Putin: Em vez de telegrafar uma superioridade assassina de olhos frios, ele quer que as pessoas o entendam como um homem comum, um pai de meia-idade com problemas nas costas”, enfatizaram.

“Começamos a entrevista lembrando Zelensky, o presidente judeu de um país em grande parte cristão ortodoxo e católico, que suas palavras iriam aparecer na Sexta-feira Santa no calendário ocidental e pouco antes do primeiro seder da Páscoa, um feriado que marca a libertação de uma nação escravizada de um ditador do mal.”

“'Temos faraós nos países vizinhos', disse Zelensky, sorrindo. (O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko é, na mente de muitos ucranianos, uma espécie de faraó ligado a Putin.) Mas mesmo que os ucranianos enfrentem um inimigo formidável, eles não anseiam por um êxodo: 'Não vamos a lugar nenhum'. Zelensky também não planeja passar 40 anos vagando pelo deserto. 'Já temos 30 anos de nossa independência. Eu não gostaria que lutássemos por nossa independência por mais 10 anos'”, escreveram Applebaum e Goldberg.

“A invasão russa o fez duvidar se ainda é possível associar religião à moralidade. 'Eu não entendo quando os representantes religiosos da Rússia' - aqui ele estava se referindo ao patriarca pró-Putin da Igreja Ortodoxa Russa - 'eles dizem que capacitam soldados para matar ucranianos' . E o que é pior, 'Não consigo entender como um país cristão, a Federação Russa, com a maior comunidade ortodoxa do mundo, está matando pessoas hoje em dia' . Durante a época da Páscoa, os russos estão planejando “uma grande batalha em Donbas”, a região ocupada pela Rússia no extremo leste da Ucrânia. “Isso não é um comportamento cristão, como eu entendo. Na Páscoa, eles matarão e os matarão. '”

Applebaum e Godberg continuaram: Como resultado, muitos ucranianos vão passar a temporada sagrada sob cerco, escondidos em porões. Outros não viverão para ver a festa. Apenas algumas horas atrás, a primeira coisa na sexta-feira de manhã, as bombas russas atingiram Kiev novamente. “A Ucrânia definitivamente não está com vontade de comemorar”, disse Zelensky. “As pessoas geralmente oram pelo futuro de suas famílias e filhos. Acredito que hoje eles vão orar pelo presente, para salvar a todos”.

“Zelensky passa boa parte do seu tempo ao telefone, no Zoom, no Skype, respondendo às perguntas de presidentes e primeiros-ministros, muitas vezes as mesmas perguntas, repetidas à saciedade. “Gosto de novas perguntas “, diz ele. “Não é interessante responder às perguntas que você já ouviu.” Ele está frustrado, por exemplo, com pedidos repetidos de sua lista de desejos para sistemas de armas. “Quando alguns líderes me perguntam de quais armas eu preciso, preciso de um momento para me acalmar, porque eu disse isso a eles na semana passada. É dia da marmota. Eu me sinto como Bill Murray. '”

“Ele diz que não tem escolha a não ser continuar tentando. 'Venho dizer que preciso dessa arma em particular. Você tem e aqui está; sabemos onde está armazenado. Você pode dar para nós? Podemos até voar com nossos próprios aviões de carga e pegá-lo; podemos até enviar três aviões por dia. Precisamos de veículos blindados, por exemplo. E não um por dia. Precisamos de 200 a 300 por dia. Eles não são táxis pessoais, só para mim; nossos soldados precisam de transporte. Existem voos disponíveis, tudo pode ser organizado, podemos fazer toda a logística. '”

Esta lista inclui, segundo os autores da nota: sistemas de foguetes multi-lançamento; veículos blindados (porta-aviões, infantaria, entre outros); tanques T-72 ou tanques similares dos Estados Unidos ou da Alemanha; sistemas de defesa aérea S-300, “BUK” ou equivalentes ocidentais; aeronaves militares, que a Ucrânia considerou essencial. Peças de artilharia.

Al menos cinco millones de ucranianos debieron abandonar su país por la brutal invasión ordenada por Vladimir Putin. Muchos de ellos no podrán regresar o lo harán en un país devastado por las bombas y los abusos (Reuters) REUTERS

“Não é que os vários presidentes e primeiros-ministros que professam simpatia pela causa ucraniana não queiram ajudar”, disse Zelensky: 'Eles não estão contra nós. Eles simplesmente vivem em uma situação diferente. Enquanto eles não perderam seus pais e filhos, eles não sentem o mesmo que nós.” Isso se compara com as conversações que ele tem com os extraordinários defensores de Mariupol, a cidade portuária sitiada no Mar Negro, onde 21 mil civis podem ter sido mortos até agora. “Por exemplo, eles dizem: 'Precisamos de ajuda; temos quatro horas'. E mesmo em Kiev não entendemos o que são quatro horas. Em Washington, tenho certeza que eles não entendem. No entanto, somos gratos aos Estados Unidos, porque os aviões com armas continuam chegando. '”

“O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, falou conosco mais tarde naquela noite, e ele também expressou sua confusão sobre o ritmo em que a administração Biden está se movendo. Washington está fornecendo novas armas todos os dias, e o presidente Joe Biden acaba de comprometer US $800 milhões adicionais para a defesa da Ucrânia. Yermak nos disse que ele e Zelensky têm fortes relações com muitos atores-chave americanos, uma ruptura com a administração anterior, que retirou seu embaixador pouco antes do 'telefonema perfeito' de Donald Trump com Zelensky (a ligação que desencadeou o primeiro impeachment) e nunca o substituiu. Biden, disse Yermak, é “um homem confiável, não apenas um político”. Ele recebeu elogios para os secretários de Estado e Defesa, e para os líderes do Congresso. E elogiou o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan: 'Não há um único minuto em que não tenhamos conversado especificamente ou em substância”, disse.

“Então, todo mundo é ótimo, mas as armas não chegam rápido o suficiente? “Por favor, diga-me com quem mais devo falar “, disse Yermak.”

Applebaum e Goldberg continuaram: Zelensky entende que sua tarefa não é simplesmente exigir armas e expressar urgência, mas também superar os velhos estereótipos da Ucrânia como um país corrupto e incompetente, bem como a propaganda russa que nega à Ucrânia o direito de ser um Estado. Ele quer apresentar uma imagem da Ucrânia como um estado moderno e liberal, unificado pelo nacionalismo cívico e não puramente étnico.

“Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a UE e os países europeus sempre foram céticos sobre nosso desenvolvimento, nossa “europeidade”, disse Zelensky. Mas agora “muitos deles mudaram sua visão da Ucrânia e nos veem como iguais”. Ele não tem tempo para instituições internacionais. Quando questionado sobre o papel das Nações Unidas na defesa da Ucrânia, um de seus estados membros, face à Rússia, membro do Conselho de Segurança da ONU, revira os olhos e faz uma cara tragicômica. “Ainda bem que não temos um vídeo”, diz. “Você só precisa descrever em palavras o que vê no meu rosto.” Tanto Zelensky quanto Yermak têm pensado e falado sobre como seriam as instituições internacionais alternativas. Talvez devesse haver uma lista de violações de direitos humanos ou crimes de guerra que desencadeiam respostas automáticas, sugeriu Yermak. Neste momento, o processo de emitir declarações, anunciar sanções, dar respostas de qualquer tipo é muito complexo, burocrático demais e, acima de tudo, lento demais.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Para Zelensky, una victoria no permitirá a miles de ucranianos sentir justicia por los crímenes cometidos por los rusos durante la invasión (Reuters) REUTERS

“Mas se os líderes ocidentais podem frustrar Zelensky, os russos o mandam ao desespero. De tempos em tempos, desde que a guerra começou, ele falou em russo e se dirigiu ao público russo, algo que ele está acostumado a fazer: Isso é o que ele costumava fazer para viver. Sua produtora de cinema e televisão era uma das maiores da região, com um escritório em Moscou e espectadores em toda a antiga União Soviética.”

“Seu relacionamento frutífero com a Rússia e os russos chegou ao fim em 2014, quando pessoas que ele conhecia há anos pararam de falar com ele: 'Eu simplesmente não esperava que pessoas, muitos colegas, conhecidos - eu pensei que eles eram amigos, mas eles não eram - para parar de atender o telefone. sei que mudaram, 'tornou-se mais brutal'. Como a Rússia vem fechando alternativas à mídia estatal - fechando jornais independentes, estações de televisão e estações de rádio - Zelensky percebeu que seus antigos conhecidos se retiraram ainda mais. 'Mesmo aquela pequena parte das pessoas inteligentes, que estavam lá, começou a viver nessa bolha de informações', e é muito difícil para elas romper. 'É o vírus norte-coreano. As pessoas recebem mensagens integradas absolutamente verticais. As pessoas não têm outra maneira; elas vivem nele.” O autor das mensagens é claro: “Putin convidou as pessoas para este bunker de informações, por assim dizer, sem o conhecimento delas, e elas vivem nele. É, como os Beatles costumavam cantar, um submarino amarelo. '”

O texto continua: Agora, quando a propaganda russa se torna mais barroca, às vezes é difícil para ele saber como processá-la. Talvez seja por isso que ele recorre frequentemente a analogias culturais: “A maneira como dizem que comemos pessoas aqui, que temos pombos assassinos, armas biológicas especiais... Eles fazem vídeos, criam conteúdo e mostram pássaros ucranianos que supostamente atacam seus aviões. Putin e Lukashenko fazem com que pareça algum tipo de Monty Python político”.

“Para que a Ucrânia tenha um futuro seguro, diz ele, a barreira de informação russa terá que ser quebrada. Os russos não precisam apenas de acesso aos fatos; eles precisam de ajuda para entender sua própria história, o que fizeram com seus vizinhos. No momento, Zelensky diz, 'eles têm medo de admitir sua culpa'. Ele os compara a 'alcoólatras [que] não admitem que são alcoólatras'. Se eles querem se recuperar, 'eles têm que aprender a aceitar a verdade'. Os russos precisam de líderes que escolham, líderes em quem confiam, “líderes que possam estender a mão e dizer: 'Sim, nós fizemos. 'Foi assim que funcionou na Alemanha. '”

“Ao longo da conversa, Zelensky mostrou seus dons de espontaneidade, ironia e sarcasmo. Ele não contou piadas, exatamente, mas disse que não pode se separar completamente do humor. “Acho que qualquer pessoa normal não pode sobreviver sem isso. Sem senso de humor, como dizem os cirurgiões, eles não seriam capazes de realizar cirurgias, salvar vidas e também perder pessoas. Eles simplesmente perderiam a cabeça sem humor. '”

Applebaum e Goldberg continuam com a entrevista: O mesmo acontece agora com os ucranianos: “Podemos ver a tragédia que temos e é difícil conviver com ela. Mas você tem que viver com isso... Você não pode levar a sério o que os políticos russos e Lukashenko dizem todos os dias. Se você levar isso a sério, é melhor se enforcar.”

Putin tem medo do humor? , perguntado pelos autores do artigo no The Atlantic.

“'Muito'”, disse Zelensky. O humor, explicou, revela verdades mais profundas. A famosa série de televisão estrelada por Zelensky, Servo do Povo, zombou da pompa dos políticos ucranianos, atacou a corrupção e retratou o pequeno como um herói; muitos de seus esboços eram sátiras engenhosas de líderes políticos e suas atitudes. 'Jesters foram autorizados a dizer a verdade em reinos antigos', disse ele, mas a Rússia 'teme a verdade'. A comédia continua sendo “uma arma poderosa” porque é acessível. “Mecanismos complexos e formulações políticas são difíceis para os humanos entenderem. Mas através do humor, é fácil; é um atalho. '”

Em outra seção da entrevista com o presidente ucraniano, os autores aumentam os custos que as pessoas que lideram devem ter sofrido ao enfrentar os invasores de Putin. “O humor na Ucrânia agora é principalmente do tipo mais sombrio. Às vezes, Zelensky parecia atordoado com a crueldade de tudo isso. Ele tentou explicar por que não consegue sentir - porque a maioria dos ucranianos não consegue sentir - muita satisfação com suas vitórias no campo de batalha. Sim, eles expulsaram o poderoso exército russo da parte norte do país. Sim, eles mataram, de acordo com seus cálculos, mais de 19.000 soldados russos. Sim, eles afirmam ter capturado, destruído ou danificado mais de 600 tanques. Sim, eles afirmam ter afundado o carro-chefe da frota russa do Mar Negro. Sim, eles mudaram a imagem de seu país e sua compreensão de si mesmos. Mas o preço tem sido colossal .”

“Muitos ucranianos, Zelensky nos disse, não morreram em batalha, mas 'no ato de tortura'. Crianças congelaram e se esconderam em porões; mulheres foram estupradas; idosos morreram de fome; pedestres foram mortos na rua. 'Como essas pessoas podem desfrutar da vitória? ', perguntou ele. 'Eles não serão capazes de fazer aos soldados russos o que [os russos] fizeram com seus filhos ou filhas... então eles não sentem essa vitória'. A verdadeira vitória, disse ele, só virá quando os autores forem julgados, condenados e sentenciados .”

“Quanto tempo temos que esperar?” , interroga.

“De repente, isso tornou isso pessoal. Ele tem dois filhos, ele nos lembrou. 'Minha filha tem quase 18 anos. Não quero imaginar, mas se algo tivesse acontecido com minha filha, eu não teria resolvido se o ataque tivesse sido repelido e os soldados tivessem fugido”, disse. “Eu teria procurado por essas pessoas e as teria encontrado. E então eu sentiria a vitória'”, dizem os jornalistas.

- O que você teria feito quando os encontrou?

- Eu não sei. Tudo.

“Então, como se ele se lembrasse do papel que a história lhe deu, como um avatar da civilização democrática enfrentando a crueldade de um regime sem lei, ele se tornou reflexivo. 'Você percebe que se você quer ser membro de uma sociedade civilizada, você tem que se acalmar, porque a lei decide tudo. '”

“ Não haverá vitória completa para as pessoas que perderam seus filhos, parentes, maridos, esposas, pais. É isso que quero dizer”, disse. “Eles não sentirão a vitória, mesmo quando nossos territórios forem liberados .”

* Esta nota foi publicada originalmente no The Atlantic.

CONTINUE LENDO: