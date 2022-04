José Ramón Lopez Beltrán e Hector Suarez Gomís discutiram no Twitter: “Meu pai fez mais pelo México”

Após o pedido de José Ramón López Beltrán ao empresário sul-africano Elon Musk, o ator Hector Suarez Gomís atacou o filho mais velho do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) questionando suas habilidades como advogado.

Através de sua conta no Twitter, o filho de Hector Suarez e Pepita Gomís escreveu: “Com essa astúcia, o bodoque com obesidade mórbida é um advogado nos EUA? @30JR41_ Curioso que ele fala sobre autoconsciente porque se não fosse por eles, o aspirante a Benito Juárez de seu pai não seria tão popular. Um conselho sem cabeça @elonmusk!”

Diante das duras críticas de Pelón Gomís, o primogênito de López Obrador reconheceu que o intérprete dos Mil Usos, o No Hay, No Hay, o Flanagan e Don Rigoletto “foi e é” um de seus comediantes favoritos.

“Tive o prazer de conhecer seu pai porque ele me procurou para nos parabenizar. Ele foi e continua sendo um dos meus comediantes favoritos. É triste ler você. Que diferença”, respondeu López Beltrán.

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

Apesar de López Beltrán ter elogiado o trabalho de Hector Suarez, o Pelón garantiu que seu pai nunca apoiou López Obrador. Ele também observou que a força-tarefa Tabasqueño procurou o ator da Mecánica Nacional para apoiar sua campanha como candidato à presidência do México.

“Estou procurando você para parabenizá-los? VOCÊ NÃO GANHOU NADA! Ele nunca apoiou seu pai e eles continuaram procurando por ele durante sua campanha para implorar para ele fazer isso. Fico feliz que você admira meu pai, ele fez mais pelo México com sua comédia do que seu pai como presidente”, disse o ator.

Finalmente, Pelón Gomís explicou que José Ramón o bloqueou dessa rede social e acrescentou: “Não é tão ruim para discutir? Bloqueie-me, Advogado Registrado da Ordem dos Advogados do Texas licenciado e certificado para exercer a profissão nos Estados Unidos!”

A discussão entre Suárez Gomís e López Beltrán ocorreu depois de, no passado dia 13 de abril, o filho do Chefe do Executivo ter acusado os apoiantes do ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012) de orquestrarem uma “guerra suja absurda e patética” no Twitter.

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

“Com essa atitude, vontade e vontade de mudar as coisas, @elonmusk deve começar limpando @TwitterMexico. Dirigido por alguns apoiadores complexos do @felipecalderon, que tudo o que eles fazem é encher os bots @twitter com bots por sua guerra suja absurda e patética”, disse José Ramón.

Como resultado dessa publicação, apoiadores da administração de seu pai apoiaram seu pedido, enquanto outros usuários pediram que ele divulgasse os valores e a fonte de sua renda: “E quanto dinheiro você ganha por cada tweet brilhante como este? Claro que você paga pela Casa Gris aqui”, “Queremos que o Twitter México seja limpo, mas agora”, “Você vai nos dizer em que vive?” , “Melhor nos contar como você se tornou milionário sem trabalhar”, foram algumas das reações que recebeu dos internautas.

Deve-se notar que esta não é a primeira publicação em que López Beltrán menciona o CEO da Tesla em suas redes sociais. A primeira vez foi em 6 de abril, quando também lhe pediu para acabar com “toda a guerra suja”, argumentando que “essa rede social deve ser a grande área de liberdade de expressão em todo o mundo”.

“Agora que @elonmusk tem 9,4% das ações da @Twitter, espero prestar atenção, tomar decisões corretas e acabar com todas as guerras sujas que ocorrem diariamente. Essa rede social deve ser o grande espaço para a liberdade de expressão em todo o mundo. Para o bem da humanidade”, escreveu López Beltrán em seu relato pessoal”, disse José Ramón na ocasião.

