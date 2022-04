Joe Biden disse que estava pronto para visitar a Ucrânia

U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse estar “pronto” para visitar a Ucrânia no meio da invasão russa, como alguns homólogos já fizeram, como os presidentes da Polônia ou do Báltico.

Questionado sobre esse ponto perante a imprensa, o presidente dos EUA disse “sim”. Biden já visitou a Polônia no contexto da invasão, onde viajou para ver a crise humanitária “em primeira mão”. Já naquela viagem, ele se arrependeu de não poder visitar a Ucrânia.

Na quinta-feira, dois congressistas republicanos, Steve Daines e Victoria Sparz, nascida na Ucrânia, visitaram Kiev e Bucha, tornando-se as primeiras autoridades norte-americanas a viajar para o país europeu desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

“Há provas indiscutíveis dos crimes de guerra do (presidente russo Vladimir) Putin em todos os lugares”, disse Daines do chão, onde enfatizou que “os Estados Unidos e o mundo devem conhecer as atrocidades” do presidente russo, perpetradas “contra pessoas inocentes na Ucrânia”.

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

Além disso, garantiu que, assim que conseguir fazê-lo, Washington fornecerá à Ucrânia “a ajuda letal de que precisa para vencer esta guerra”, segundo a televisão CNBC.

Líderes internacionais como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson; Alto Representante da União Europeia para Política Externa Josep Borrell; Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen; e Presidentes da Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits e Ciganos Nauseda - visitou a capital ucraniana para mostrar seu apoio no contexto do conflito.

O GRANDE GOLPE

O naufrágio do navio de guerra Moskva na quinta-feira depois de ter sido engolfado no inferno foi um “grande golpe” para a força naval da Rússia no Mar Negro, disse o Pentágono na quinta-feira.

O cruzador de mísseis guiados afundou em um mar agitado depois de ser danificado pelo fogo durante a operação militar da Rússia na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa de Moscou.

Mas a Ucrânia disse que o navio foi atingido em um ataque com foguete.

“Este é um grande golpe para a frota do Mar Negro, isso é... uma parte fundamental de seus esforços para executar algum tipo de domínio naval no Mar Negro”, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby à CNN.

“Isso terá um efeito nas capacidades deles.”

Kirby disse que os Estados Unidos não puderam confirmar a causa exata do desaparecimento do navio.

“Também não estamos em posição de refutar o lado ucraniano disso”, acrescentou. “É certamente plausível e possível que, de fato, ele tenha sido atingido com um míssil Neptune ou talvez mais.”

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO:

Mais de 500 civis foram mortos na região de Kharkiv, na Ucrânia, desde o início da invasão russa.