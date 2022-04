Jenaro Villamil alertou que Elon Musk está mais interessado em lítio do que em “liberdade de expressão”

O presidente do Sistema de Radiodifusão Pública do Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, expressou suas preocupações com o empresário sul-africano Elon Musk depois que ele tornou públicas suas intenções de adquirir o Twitter.

E é que Musk detém atualmente 9% das ações da rede social; no entanto, ele disse que está disposto a adquirir 100% da empresa comprando as ações restantes oferecendo US$ 54,20 por ação do Twitter, o que dá um total de 41 bilhões em dinheiro.

Assim, o cientista político de Yucatán não esperou por sua resposta, na qual argumentou que o bilionário está mais interessado em outras matérias-primas do que na liberdade de expressão, como afirmou Musk.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

E com o comentário, ele carregou duas imagens: uma do empresário e outra em que reitera sua polêmica mensagem no Twitter, na qual afirmava que faria um golpe de Estado onde quisesse quando fosse confrontado por um internauta sobre o golpe de Estado na Bolívia contra Evo Morales. De acordo com o usuário da rede social, Musk foi beneficiado com a derrubada do presidente boliviano.

Ele também refletiu em sua plataforma, Infodemia, sobre os interesses de Musk, a quem comparou com o magnata americano William Randolph Hearst, um empresário que controlava grande parte da mídia nos Estados Unidos durante o século XX.

Assegurou que o que lhe interessa, e não a liberdade de expressão, está no “controle da opinião pública” porque afirmou que uma empresa privada “não garante a liberdade de expressão, pelo contrário, condiciona-a”.

Note-se que a aquisição da plataforma vem das declarações do proprietário da Tesla nas quais ele garantiu que fazia parte do conselho de administração por causa de seu “potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo”.

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

No entanto, ele disse que, para isso, a plataforma teve que mudar: “Desde que fiz meu investimento, percebi que a empresa não prosperará ou atenderá a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa se transformar como uma empresa privada.”

Este não é o primeiro alarme das autoridades mexicanas, como o vice de Morena, Miguel Torruco Garza, pediu a defesa do lítio do México quando o empresário escreveu através de suas redes sociais que, se o preço do lítio não fosse reduzido, teria que ter Tesla também lidar com a extração e refino da matéria-prima.

O alerta foi feito já que o mineral é essencial para a produção de baterias para carros elétricos que a empresa fabrica e chamou para proteger o minério por meio da Reforma Elétrica.

E o fato é que o chefe do executivo enfatizou que o lítio será para os mexicanos, já que em 2019 foi anunciada a descoberta do maior depósito do mundo no noroeste de Sonora, no município de Bacadéhuachi, na fronteira com Chihuahua, estimado em 243,8 milhões toneladas de minério.

Além disso, os Estados Unidos declararam, no ano passado, que o solo mexicano tem 1,7 milhão de toneladas de reservas de mineração de lítio. E esse mineral é usado principalmente para a fabricação de baterias.

