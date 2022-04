Explosões pesadas foram ouvidas durante o início da manhã em Kiev

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

Nas primeiras horas da sexta-feira, poderosas explosões foram ouvidas em Kiev e sirenes antiaéreas soaram em toda a Ucrânia, enquanto a população se preparava para novos ataques russos depois que o principal navio de guerra de Moscou no Mar Negro afundou após um incêndio.

As explosões pareciam estar entre as mais intensas na região da capital da Ucrânia desde que as tropas russas se retiraram da área no início deste mês, em preparação para as batalhas no sul e leste do país.

A Ucrânia reivindicou o naufrágio de Moskva, afirmando que o carro-chefe da frota russa do Mar Negro da era soviética foi atingido por um de seus mísseis. O navio afundou na noite de quinta-feira enquanto era rebocado para o porto, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

Mais de 500 tripulantes a bordo do navio de cruzeiro foram evacuados depois que a munição a bordo explodiu, disse o ministério russo, sem reconhecer um ataque. A Ucrânia afirma ter atacado o navio de guerra com um míssil antinavio Neptune fabricado localmente.

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

A perda do navio ocorre no momento em que a marinha russa continua bombardeando cidades ucranianas no Mar Negro quase 50 dias após o início de sua invasão. Moradores de Odessa e Mariupol, no adjacente Mar de Azov, estão se preparando para novos ataques russos.

O Ministério da Defesa russo disse que está investigando a causa do incêndio a bordo. Os EUA garantiram que o naufrágio do navio de guerra Moskva é “um duro golpe” para a Rússia

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky aludiu ao navio de guerra afundado em um discurso gravado em vídeo, no qual alertou para as intenções russas de atacar a região oriental de Dombas, incluindo Mariupol.

Zelensky prestou homenagem a todos “aqueles que pararam o avanço dos comboios intermináveis de equipamento militar russo (...). Aqueles que provaram que os navios russos podem ir (...) para o fundo”.

Não houve relatos imediatos de danos após explosões em Kiev, Kherson no sul, na cidade oriental de Kharkiv e na cidade de Ivano-Frankivsk no oeste. A mídia ucraniana relatou quedas de energia em partes de Kiev.

As sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões da Ucrânia logo após a meia-noite de sexta-feira e continuaram a soar nas regiões orientais de Luhansk e Zaporizhzhia, mesmo depois que aquelas em outros lugares foram silenciadas, informou a mídia ucraniana.

(Com informações da Reuters)

CONTINUE LENDO:

Mais de 500 civis foram mortos na região de Kharkiv, na Ucrânia, desde o início da invasão russa.