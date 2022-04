Erik Rubín enviou uma mensagem para seus hackers após recuperar seu Instagram

Depois de recuperar sua conta no Instagram, Erik Rubín carregou este vídeo

Alguns dias atrás, enquanto Erik Rubín estava de férias, sua conta no Instagram foi violada por uma pessoa estranha, conforme relatado por Andrea Legarreta em seu próprio perfil nesta rede social.

Uma vez que o cantor Timbiriche recuperou o controle de sua conta, ele gravou um vídeo no qual ele enviou uma mensagem para seus “hackers”, na gravação ele podia ser visto muito sério explicando a situação e então começou a fazer uma dança como uma zombaria, porque eles não podiam tirar o acesso ao seu Instagram.

A caixa de comentários foi preenchida com comentários de apoio de seus colegas, incluindo Adrian Uribe, Alex Soto, Roxana Castellanos e Elías Cervantes da banda Magneto.

Há alguns dias, Andrea Legarreta interrompeu suas férias de Páscoa longe das redes sociais para informar que a conta de Erik Rubín no Instagram havia sido hackeada.

A situação ocorreu na quarta-feira, 13 de abril, durante a viagem em família que eles teriam feito para a Europa e por várias horas, os fãs dessa família não sabiam se haviam conseguido recuperar a conta.

Diante do desespero, a apresentadora optou por avisar seus fãs, a colega apresentadora de Hoy surpreendeu seus quase 6 milhões de seguidores na plataforma a partir de suas histórias com uma notícia inesperada: “Eles invadiram a conta de Erik no Instagram! Por favor, não abra links ou mensagens que você envia de lá! Estamos tentando recuperá-lo”, escreveu.

Por muitas horas, a conta parecia “invisível” nas pesquisas, mas foi recuperada rapidamente alguns dias depois. Na época, nem a atriz nem as filhas compartilharam mais informações sobre o assunto em suas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que um artista mexicano relata sua invasão de mídia social durante sua visita ao continente europeu. Foi em setembro de 2021 que Geraldine Bazán passou por uma situação semelhante e compartilhou sua experiência com seus seguidores do Instagram assim que recuperou o controle total de seu perfil após aproximadamente 24 horas.

“Atenção, minha conta foi hackeada (...) por favor ignore qualquer mensagem”, escreveu em suas histórias.

Como explicou a atriz de novela naquela ocasião, durante sua estada na Espanha, ela percebeu que algo muito estranho começou a acontecer em suas redes sociais depois que ela se conectou ao serviço gratuito de internet oferecido por alguns restaurantes locais e imediatamente tomou precauções, mas ainda tinha que esperar para ser capaz de reentrar nela tem segurança.

Quanto à sua vida profissional, Erik Rubín se envolveu em uma polêmica há alguns dias, já que aparentemente quase beijou Apio Quijano, que completou aniversário em 15 de abril.

No vídeo viral, foi possível ver que o membro da Kabah e o de Timbiriche estavam cantando e decidiram se aproximar um do outro para um abraço, porém, estenderam o momento por vários segundos deixando muito pouca distância entre os lábios.

Mais tarde, eles dançaram brevemente, começaram a abaixar a cabeça até se conhecerem e finalmente se separaram sem especificar o beijo; por sua vez, a tensão entre o público havia aumentado ao máximo, já que alguns fãs já gritavam de emoção com a abordagem afetuosa.

Após a reunião, Erik Rubín veio abraçar outros membros da Kabah e continuou com o show. Por sua parte, os internautas cuidaram de tornar a gravação curta viral e garantiram que eles eram “o novo casal” da turnê nostálgica.

