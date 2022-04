“Eles estão subestimando o povo”: Noroña reiterou que será o candidato presidencial do quarto trimestre em 2024

Gerardo Fernández Noroña, deputado federal pelo Partido Trabalhista (PT), reiterou que será o candidato que representará o projeto nacional do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autodescrito como a Quarta Transformação (Q4), nas presidenciais eleições de 2024.

Em entrevista ao jornalista Daniel Rosas, o petista falou de suas aspirações políticas em torno das próximas eleições presidenciais e garantiu que o perfil de esquerda que possui “não é representado por nenhum colega” do quarto trimestre.

Embora tenha elogiado o trabalho daqueles que poderiam representar a festa da cereja em 2024, Fernández Noroña acredita que teria boas chances de vencê-los, porque, segundo suas declarações, “eles estão subestimando o povo”.

“Claudia Sheinbaum é uma companheira esplêndida, super preparada e trabalhadora; ela é uma mulher muito capaz. Marcelo Ebrard tem sido um esplêndido chanceler, é um homem extraordinário com grande habilidade e (Ricardo) Monreal, que tem uma má imprensa com os colegas, acho que ele não foi reconhecido pelo trabalho que tem feito desde o Senado da República. Adam Augusto é meu irmãozinho, ele é um homem muito capaz”, disse Fernández Noroña.

El petista enalteció el trabajo de Ebrard, Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

No entanto, Fernández Noroña disse que, se estivesse concorrendo à presidência do México, o faria apenas com a coalizão do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), do PT e do Partido Ecologista Verde do México (PVEM), descartando categoricamente a possibilidade de se lançar como um independente.

“Para mim, o importante é o movimento. Eles precisariam me tornar um verdadeiro patife para eu decidir correr de uma maneira diferente. Eles têm que ganhar na enquete e se não me vencerem então eu serei o candidato”, comentou o petista.

Durante a entrevista, o legislador do PT destacou que, embora o Q4 tenha priorizado a classe baixa, não foi beneficiado durante o governo de López Obrador, já que, segundo seus comentários, há corrupção nos poderes legislativo e judiciário.

“Nosso movimento diz: 'Primeiro os pobres, 'porque não alcançamos os mais pobres. Se você chegar aqui e encontrar muitas pessoas no metrô, na rua, então não podem ser os mais pobres e não os alcançamos. Tudo isso tem que mudar”, disse.

Noroña señaló que la 4T no ha llegado a los más pobres (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

De acordo com a consultoria Enkoll, a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, lidera as preferências com 37% dos entrevistados que votariam nela para ser a candidata, enquanto em segundo lugar está o chefe do Ministério das Relações Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard , com 20%.

De acordo com a pesquisa, 35% dos entrevistados disseram que votariam em Morena em 2024, 4% no PT e 1% no PVEM, elevando a aliança partidária de López Obrador para 40%.

Em segundo lugar está o Partido de Ação Nacional (PAN) com 19%, enquanto o Partido Revolucionário Institucional (PRI) conquistou 8% e o Partido da Revolução Democrática (PRD) 2% das preferências.

Monreal aseguró que Sehinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: EFE) EFE

Vale ressaltar que Ricardo Monreal, líder da bancada morenista no Senado da República, garantiu que Sheinbaum Pardo é o candidato favorito de López Obrador.

“Todo mundo sabe que ela é uma aspirante desde o momento em que o presidente a anunciou há um ano, não me parece anormal, parece-me normal que ela esteja nesse processo e que esteja lutando para poder participar dentro de Morena. Não vou falar mal dela, não acho que esteja na hora, desejo-lhe sorte”, disse Monreal Ávila em 8 de abril passado.

