Edgar Benitez motivado para Universitario x Alianza Lima: “Os clássicos estão vencidos”

Edgar Benitez não tem sido titular no Alianza Lima nos últimos jogos após sua lesão no início da temporada. O paraguaio não encontrou lugar no esquema de Carlos Bustos após se recuperar, mas depois de seus bons minutos com um gol contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores no meio da semana, ele tem grandes chances de começar neste domingo contra Universitario para a Liga 1 2022. O 'Bird' foi motivado no anterior.

“Cada clássico motiva você, é um ambiente diferente. Os clássicos estão vencidos e esperamos estar de volta da melhor maneira para vencê-lo . É uma partida diferente, onde muitas coisas são jogadas”, comentou ele sobre o clássico do futebol peruano em entrevista ao programa Futebol Como Cancha da RPP Noticias.

Além disso, ele também falou da dura derrota por 2-1 para a equipe chilena pelo grupo F do torneio internacional. “A ideia era buscar um resultado positivo, mas os primeiros minutos ficaram um pouco complicados para nós. No segundo semestre melhoramos muito, mas ficamos com a sensação de que fizemos as coisas um pouco melhor”, disse.

O veterano jogador paraguaio marcou seu primeiro gol da temporada como parte da segunda rodada do grupo F da Copa Libertadores 2022. O jogador de futebol apareceu tirando o goleiro das costas e cruzando um chute para o gol após uma excelente jogada coletiva dos 'íntimos' contra o 'Chefe'. Ele não marcava desde agosto de 2021, quando marcou o Sport Huancayo no empate 1-1 para a segunda fase da Liga 1.

Lembremos que Edgar Benitez já jogou um clássico contra o Universitario e foi no ano passado , quando o Alianza Lima venceu por 2-1 no Estádio Nacional. A antiga seleção nacional jogou até os 66 minutos. Os gols foram marcados por Ricardo Lagos e Axel Moyano. Nelson Cabanillas com desconto para os 'merengues'.

DATA E HORA DA UNIVERSIDADE VS ALIANZA LIMA

Ambas as equipes se encontrarão no estádio Monumental de Ate a partir das 15h (horário peruano) e terão 57.000 ingressos habilitados para os torcedores locais. A partida, a ser disputada no âmbito da décima data do Torneio Apertura da Liga 1 de 2022, será transmitida no canal GOLPERÚ. O encarregado de fazer justiça será Kevin Ortega, que já dirigiu clássicos.

OS ÚLTIMOS CINCO JOGOS: UNIVERSITARIO VS. LIMA ALLI

2021: Universidade dos Esportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universidade dos Esportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universidade dos Esportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universidade de Esportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universidade de Esportes

ÁLVARO GUTIÉRREZ CONTA COM SUA EXPERIÊNCIA EM CLÁSSICOS

Álvaro Gutiérrez liderou grandes clubes na América do Sul, como Peñarol do Uruguai ou LDU de Quito do Equador. Naqueles anos, ele também jogou clássicos e ganhou experiência, o que o ajudou nesta partida contra o Alianza Lima, como ele expressou na última coletiva de imprensa.

“Acho que a experiência de ter liderado esse tipo de partida é fundamental. Não sou o mesmo treinador quando dirigi meu primeiro clássico. Graças a Deus tive a oportunidade de ser treinador em vários países. Alguns com bons resultados e outros nem tanto Existem fatores que você aprende com o decorrer das partidas. A forma como os jogadores treinam e a abordagem. Há clássicos em que corri de trás para rivais porque precisava vencer e outros onde eu era melhor e outros resultados me serviram”, comentou na conferência.

Gutiérrez vai dirigir seu primeiro clássico no Perú, mas antes disso participou do Uruguai.

