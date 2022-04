“É a festa da cocaína”: o relatório devastador sobre o rúgbi francês

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

“Desejo que qualquer homem comum seja um atleta profissional um dia, ganhe muito dinheiro e esteja sob pressão de manhã à noite. É difícil viver atualizado. Ninguém pode entender até que o tenha vivido, jogado e aplaudido por milhares de pessoas. Quando você tem que comer bem a vida toda, treinar, fazer tudo o que lhe é dito, estar em 800% de manhã à noite, sete dias por semana, em algum momento você tem que sair, se divertir, relaxar a pressão. Alguns andam, outros ficam chapados. A mesma coisa quando você está nas arquibancadas e não joga: você encontra essa adrenalina com a cocaína.”

A frase foi dita por um rugbier francês cuja identidade foi mantida em segredo no âmbito de uma extensa reportagem publicada pelo renomado jornal L'Equipe em que vários jogadores do Top 14, o campeonato francês por excelência, deram testemunho. De acordo com os próprios protagonistas, a cocaína entrou no mundo da cobertura décadas atrás e as autoridades que governam o esporte parecem incapazes de detê-lo.

O último caso público foi o de James Maloney, uma ex-figura australiana do rugby que testou positivo durante um teste antidoping no clube francês Lezignan após uma partida contra o Carcassone no Elite One Championship no final de fevereiro. “Todos sabemos que a cocaína é um flagelo em toda a sociedade. Ninguém está fora de alcance. Infelizmente, não podemos estar atrás de todos os jogadores para assistir ao que eles fazem quando não estão no clube”, disse o presidente da Lezignan, Alain Fabre, à AFP na época.

Conforme publicado pela L'Equipe, estes não são casos isolados, mas que “a cocaína se tornou lugar-comum”, como outro rugbier que optou por esconder sua identidade para evitar possíveis sanções reconhecidas. “Quando comecei, algumas pessoas fumavam seu pequeno cigarro de cannabis. Isso foi substituído pela cocaína”, acrescentou. Ao mesmo tempo, outro atleta entrevistado abriu: “Eu tomei um pouco de coca, e daí? Não tenho nada a esconder. Não é nada excepcional. Todo mundo consome no meio. Os 14 melhores jogadores atualmente ativos estão tomando”.

Os rugbiers que testemunharam optaram por fazê-lo anonimamente para evitar problemas, embora todos concordassem que no meio ambiente isso não é um segredo. Vale ressaltar que a Federação Francesa de Rugby (FFR) realiza verificações antidoping após as partidas, mas não durante a semana nos treinos. Esse espaço entre compromissos permite que aqueles que desejam consumir essas substâncias ilegais.

“A cocaína só permanece na urina por até 48 horas. Os jogadores fazem isso no início da semana”, explicou Christian Bagate, responsável pela luta contra o doping no FFR, com facilidade. “Não há mais vestígios de drogas nos dias de jogo. Também não tivemos nenhum caso de controle positivo da cocaína na competição, embora saibamos muito bem que os jogadores a aceitam. Seria ainda mais e mais provável.”

Mas isso acontece não só no nível profissional, mas também no cenário amador. A Agência Francesa Antidoping (AFLD) recebeu sete denúncias de evidências relacionadas à cocaína, algumas das quais foram descartadas diretamente e duas delas pertenciam ao ambiente amador. “Em alguns cantos da França, depois de um jogo, é a festa da cocaína”, confessou outro jogador que faz parte do Pro D2, a segunda divisão.

Um controlador da AFLD disse que eles costumavam fazer testes de urina antes do início das partidas, mas eles tiveram que mudar esse programa porque havia jogadores que usavam durante os intervalos. É por isso que agora eles realizam as verificações também no intervalo. “Quem consome não é louco, tem cuidado ao tomar. Eles estão esperando o jogo terminar”, explicou Christian Bagate.

É importante esclarecer que o uso desse tipo de estupefacientes é ilegal na França e é punível com uma multa fixa de 200 euros, que também pode incluir prisão por um ano. Por sua vez, a Agência Mundial Antidoping (WADA) estabeleceu punições diferentes se o uso de cocaína for detectado durante uma fase de competição, que pode ser de dois anos, ou no período de entressafra, que é reduzido para três meses.

Além disso, o mercado ilegal para este tipo de droga cresceu na França nos últimos tempos e, como descrito no relatório, o Centro de Monitoramento de Drogas e Toxicodependência (OFDT), a cocaína é atualmente a mais consumida entre os jovens de 26 a 34 anos, portanto, não é um problema que envolve apenas o rugby.

