Dois menores morreram após acidente de trailer em Nayarit; motorista fugiu

As redes sociais relataram um incidente violento em uma estrada em Nayarit, onde várias pessoas ficaram feridas, e falou-se até de fatalidades. As autoridades se reuniram no local do incidente.

Em um comunicado, a Procuradoria Geral do Estado de Nayarit informou que eles receberam uma chamada de emergência para 911, onde relataram que um veículo de carga do tipo trator cujos freios presumivelmente falharam, atingiu vários carros que estavam no local. Como resultado, várias pessoas ficaram feridas e vários danos materiais foram verificados.

O incidente aconteceu na tarde de quinta-feira, 14 de abril de 2022, aproximadamente às 13h30 no quilômetro 145+300 da rodovia Guadalajara Tepic, no auge da Caseta de Cobro localizada no município de Santa María del Oro.

De acordo com as autoridades, os danos começaram com um caminhão trator Kenworth, modelo 2008, branco, carregado com vigas de metal, rotulado com o nome Viga, S.A. de C.V., supostamente responsável pelos danos relacionados.

Além disso, uma marca de automóveis Chevrolet Trax, cor vermelha, modelo 2013, com placas do estado de Sinaloa; um veículo da marca Toyota, tipo Hilux de redilas, modelo 2017, cor cinza, com placas do estado de Jalisco; Veículo da marca Chevrolet, tipo de pickup, submarca Colorado, modelo 2017, cor cinza, com placas do estado de Hidalgo; uma marca de veículos Honda, modelo 2007, cor azul, com placas do estado de Jalisco.

Por parte dos serviços de emergência, eles indicaram, um total de 11 feridos foram imediatamente transferidos para receber atendimento médico, que foram internados nos hospitais Puerta de Hierro e Clínica nº 1 do Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS) em Nayarit.

Infelizmente, as mortes de dois menores também foram relatadas. Em primeiro lugar, na fita de asfalto estava localizado o corpo sem vida de uma criança com menos de 11 anos de idade do sexo masculino e identidade reservada.

Investigações dos especialistas que se reuniram na área do acidente indicaram que o menor havia viajado na caçamba do caminhão Toyota redilas, e no momento do impacto ele foi projetado para perder a vida no local.

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

Da mesma forma, é relatada a morte de uma menina com menos de cinco meses de idade, de gênero feminino e identidade reservada, que perdeu a vida enquanto recebia atendimento médico. O veículo em que ele estava viajando não foi relatado até o momento.

A área também contou com a presença de agentes da Guarda Nacional de Rodovias, que prestaram apoio na proteção da área, no trânsito, na ajuda de feridos, entre outras coisas. Até as 8h30 da noite, eles relataram o fechamento intermitente da circulação no estande de coleta.

Finalmente, como resultado do acidente, duas pessoas foram registradas sem vida, dez pessoas feridas, cinco veículos participantes com danos e dois dos estandes foram afetados. O motorista responsável pelo incidente fugiu, e até o momento sua prisão não foi relatada.

“As investigações sobre este infeliz evento continuam e seus resultados serão divulgados quando apropriado”, concluíram as autoridades.

