Debanhi Escobar: Comissão de Pesquisa de Nuevo León oferece recompensa de 100.000 pesos por informações

Uma semana depois de ter sido vista pela última vez, a Comissão Local para a Busca de Pessoas em Nuevo León anunciou uma recompensa de 100.000 pesos por informações que ajudaram a encontrar Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

O caso gerou um rebuliço na sociedade mexicana por causa de como os eventos ocorreram. A menina de 18 anos participou de uma festa em uma Quinta no município de Escobedo com seus amigos. No início da manhã de 9 de abril, no caminho de volta para sua casa, ela foi fotografada ao lado de uma estrada da entidade. Essa foi a última informação sobre ela.

Falando à imprensa, o pai da jovem disse que, com a nova medida, espera que o fluxo de informações aumente para descobrir o paradeiro de sua filha. Além disso, saudou a coordenação interagências que é mantida no estado.

