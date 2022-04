Damián Alcázar garantiu que “o povo não terá piedade” da oposição se votar contra a Reforma Elétrica

Um dos personagens mais ardentes na defesa do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), e seu movimento político que se autodenomina a Quarta Transformação (Q4), é sem dúvida o ator Damián Alcázar, que em várias ocasiões apoiou as ações e declarações do Governo Federal.

Agora, com a polêmica sobre a Reforma da Eletricidade, o produtor também decidiu lançar-se contra os partidos que compõem o bloco de oposição: Revolucionário Institucional (PRI), Revolução Democrática (PRD) e Ação Nacional (PAN).

De sua conta no Facebook, o protagonista do filme El Infierno garantiu que os cidadãos “não terão misericórdia” contra essas organizações políticas nas próximas eleições de junho, nas quais alguns governos importantes serão decididos.

Ele também garantiu que essa decisão será tomada porque a coalizão Va X México e seus aliados “tentaram” prejudicar o país apoiando empresas estrangeiras sobre a soberania energética do Estado mexicano.

“Se o PRI, PAN e PRD se ensinarem a continuar prejudicando nosso México votando a favor de empresas estrangeiras, o povo não terá piedade no dia 5 de junho em Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo e Tamaulipas. Se eles votarem contra #ReformaElectrica, o povo votará contra o PRI, PAN e PRD nas próximas eleições onde governador será eleito. Assista às pesquisas!” , escreveu Damian Alcazar.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

Horas depois, quem participou do filme Lei de Herodes compartilhou essa mensagem em sua conta no Twitter, e reiterou que a população também lhe daria as costas “no Estado do México em 2023 e muito menos, lá de qualquer maneira”.

Os usuários dessas redes sociais comentaram as publicações de Alcázar e expressaram posições diferentes. Alguns aplaudiram as palavras do ator e garantiram que em seus estados também seria o fim de uma era de oposição de hoje.

Outro setor de internautas, críticos da atual administração, decidiu ir contra publicando dados sobre a Revogação de Mandato, destacando o fato de que mais de 80% dos cadernos eleitorais não participaram. Além disso, eles decidiram divulgar um gráfico mostrando um aumento na desaprovação de López Obrador como presidente do país.

Nos últimos dias, o intérprete argumentou que a discussão da reforma não envolveu apenas questões da legislação mexicana, mas também sobre o posicionamento dos legisladores a favor ou contra empresas estrangeiras, e não pela questão da energia limpa.

“O principal debate do #ReformaEléctrica não é entre energia limpa e suja. O dilema para nossos legisladores é decidir de que lado eles estão. Do povo do México ou de empresas estrangeiras?” , questionou Alcazar.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Agora, após um pedido feito pelos deputados do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), a Reforma Elétrica será discutida e votada pela sessão plenária deste domingo, 17 de abril, com o objetivo, argumentou Ignacio Mier, de divulgar informações aos cidadãos sobre este projeto de lei legislativo.

No entanto, a oposição denunciou que essa estratégia do partido da cereja era buscar mais votos a seu favor, pois sabiam que, se tivessem se reunido nos dias 11 e 12 de abril, conforme acordado com o Conselho de Coordenação Política (Jucopo), teriam perdido.

Sobre esta questão, o deputado da Ação Nacional, Gabriel Quadri, disse que 11 legisladores da oposição já estavam “convencidos” para endossar isso. No entanto, ele não deu mais informações sobre quem seriam os deputados.

“Calígula pressiona, extorquiu e ameaça os deputados da oposição a votar em sua contrarreforma elétrica aberrante. Eles têm 11. Eles precisam de 52 ″, declarou o polêmico membro do azul e branco.

