“Comissão Inter-Igrejas dá sua versão da visita do irmão de Gustavo Petro a La Picota

Em uma declaração pública, a Comissão Inter-Igrejas para Justiça e Paz, da qual Juan Fernando Petro é membro, esclareceu que a visita desta última à prisão de La Picota, em Bogotá, em 8 de abril, foi administrada pelo advogado Pedro Niño. Além disso, ele disse: “Em nenhum momento e sob nenhuma circunstância houve qualquer conversa em oferecer reduções de sentenças, anistias, perdões ou benefícios judiciais para a nossa presença, ou de dinheiro ou votos a favor de uma campanha para a nossa presença. Nossa organização nunca falou de perdão social, sempre de direito restaurador”, afirma o documento.

A ONG de Direitos Humanos garantiu que as reuniões do grupo realizadas pelo irmão do candidato presidencial Gustavo Petro com Iván Moreno e Álvaro García, entre outros, foram bastante curtas e atropeladas. Na declaração de Justiça e Paz, foi relatado o minuto a minuto da visita em que Juan Fernando Petro e Danilo Rueda foram seguidos, registrados e investigados.

