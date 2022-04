AMLO continua sendo um dos líderes mais aprovados do mundo: pesquisa

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, defendeu-se das críticas do escritor Francisco Martín Moreno com uma pesquisa que o posiciona como um dos líderes mais aprovadores do mundo.

O também jornalista e colunista da mídia nacional e internacional usou gráficos do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) para comparar os estados com maior participação cidadã na revogação de mandatos com os estados mais analfabetos do país.

AMLO simplesmente respondeu que está orgulhoso da afirmação “porque, entre outras coisas, educação não é o mesmo que cultura”, e depois compartilhou a pesquisa da Morning Consult sobre a aprovação de presidentes em todo o mundo, onde se destaca em segundo lugar.

Os dados fornecidos pelo presidente vêm das Classificações de Aprovação de Líder Global da Morning Consult. A pesquisa indica que a AMLO tem uma aprovação de 67%, um valor muito superior ao de presidentes como Emmanuel Macron (França, 38%), Boris Johnson (Reino Unido, 32%) ou Jair Bolsonaro (Brasil, 42%).

No caso de Andrés Manuel López Obrador, você pode ver o crescimento que ele teve em sua aprovação no ano passado. Em 15 de abril de 2021, o presidente tinha uma aprovação do eleitor de apenas 60%. Em 15 de abril de 2020, sua aprovação era de 63%, então sua recuperação foi de até quatro pontos em relação ao ano passado.

Entre os líderes com baixa taxa de aprovação estão Andrzej Duda (Polónia), Petr Fiala (República Checa), Boris Johnson (Reino Unido), Emmanuel Macron (França), Karl Nehammer (Áustria) e Pedro Sánchez (Espanha), todos com taxas de aprovação inferiores a 40%.

Acima da AMLO estão Narendra Modi (Índia) com 76% de aprovação; abaixo, com números muito próximos, estão Magdalena Andersson (Suécia) com 58% e Ignacio Cassis (Suíça) com a mesma taxa de aprovação que a anterior.

Por outro lado, a desaprovação da AMLO é de 26 por cento no último ano, mas em comparação com 15 de abril de 2021 e 2020, caiu para 4 pontos, já que naquela época estava acomodada em 30% de desaprovação. Um dos presidentes com o menor número. Magdalena Andersson (Suécia) tem 28% de reprovação, Narendra Modi (Índia) tem 18% e ninguém mais se destaca nesta área.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

Political Intelligence é uma plataforma que fornece dados de pesquisa em tempo real sobre eleições políticas, funcionários eleitos e questões de votação. Nisso, mais de 20.000 entrevistas globais são realizadas diariamente.

Os dados do líder mundial e da trajetória do país são baseados em uma média móvel de sete dias de todos os adultos em um determinado país, com uma margem de erro de mais ou menos 1% a 4%, de acordo com a descrição da metodologia na própria página.

Eles também acrescentaram que as entrevistas são conduzidas online entre amostras adultas representativas nacionalmente. Neste contexto, as pesquisas são ponderadas em cada país por idade, sexo, região e em cada país há desagregações educacionais com base nas próprias fontes oficiais do governo.

