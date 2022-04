No mundo das redes sociais, existem muitas mensagens que chegam de todos os tipos, várias delas podem ser bastante lisonjeiras, mas também uma grande parte delas pode ser uma reunião de críticas, negativismo e ódio. Todo mundo tem sua própria maneira de lidar com essas informações, seja ignorando as ruins ou respondendo a elas, por exemplo, esta última foi o que Juliana Calderón fez.

A partir de suas histórias no Instagram, a empresária deu lugar a seus seguidores enviarem suas perguntas, entre o grande número de mensagens que provavelmente chegaram até ela seguidas, havia quem quisesse insultá-la escrevendo: “Come merda*”.

Imediatamente, a irmã de Yina Calderón chegou ao humor para dar uma resposta: “Eu te digo que quando eu ia nascer, o tempo passou para estar no útero e consegui fazer papó no ventre da minha mãe e comi, fiquei na incubadora por cerca de vinte dias, então quando você quiser me mandar merda*, eu comi, obrigado ”.

Mais tarde, Calderón também relatou outra mensagem negativa que recebeu, na qual foi convidada a crescer e a descreveu como uma pessoa ridícula. Diante desse cenário, a empresária simplesmente respondeu listando algumas de suas conquistas.

“Bem, ter 24 anos com uma empresa formada, quase advogada, ter uma estabilidade emocional com minha família, com meu parceiro, com todo o meu círculo para mim é amadurecer, não sei para você o que é amadurecer...” , foram suas palavras sobre o assunto.

Para contextualizar, dentro da área de negócios Juliana Calderón está focada em produtos capilares, principalmente na venda de queratinas. No entanto, sua empresa também oferece tratamentos capilares, tapetes, entre outros.

A resposta de Juliana Calderón aos seus detratores

Entre a lista de perguntas que lhe chegaram de seu público, havia também uma pergunta centrada em: “Eles finalmente convidaram você para o casamento de Valdiri ou não?”

Embora Calderón inicialmente tenha recorrido ao humor para responder, ela esclareceu mais tarde que esse convite nunca aconteceria. “Obviamente, bebês, eles não se lembram que eu lhes mostrei um convite, pois chegou a nós lindo, lindo. Mentiras, não, eles não nos convidaram nem nos convidaram nem nada...”

Quando Andrea Valdiri e Felipe Saruma começaram a distribuir convites para o casamento, no início de abril Juliana Calderón compartilhou algumas histórias do Instagram como uma piada sobre o assunto. Então, no decorrer das imagens, ele é ouvido dizendo: “Você não vai acreditar, mas eu já recebi o convite da senhorita Andrea Valdiri e Felipe Saruma para o casamento... eles dizem que não nos mandaram uma bebida porque bebemos muito, então aguita”.

Isso porque o convite que os criadores de conteúdo enviaram aos próximos também incluiu uma garrafa de Whisky, especificamente da Blue Label.

Juliana brincou sobre o assunto com sua irmã Yina Calderón, vale lembrar que, esta última teve alguns atritos públicos com Valdiri.

Juliana e Yina Calderón brincam sobre o suposto convite para o casamento de Andrea Valdiri e Felipe Saruma

