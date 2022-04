A Ministra da Mulher, Diana Miloslavich, chegou a Chiclayo para apoiar a família da pequena Damaris

Diana Miloslavich, Ministra da Mulher, informou que já está na cidade de Chiclayo para fornecer apoio emocional e apoiar a família da criança menor de 3 anos que foi estuprada por Juan Antonio Enríquez García, de 48 anos, que passará 9 meses em prisão preventiva na prisão de Chiclayo como primeiro passo.

Após sua chegada à “Cidade da Amizade”, o titular desta pasta, saudou a ação do judiciário e sua pronta ação para enviar 9 meses de prisão preventiva a um sujeito que confessou ter cometido o duplo crime contra a menina.

“Estou na cidade de Chiclayo para acompanhar Damaris e sua família neste momento. Congratulamo-nos com a ação rápida do sistema de justiça e esperamos que o processo seja rápido. Faremos o nosso melhor para garantir que a recuperação deles ocorra nas melhores condições possíveis”, escreveu em sua conta no Twitter.

A esse respeito, Miloslavich Tupac informou que está trabalhando em conjunto com o ministro da Defesa, José Gavidia, e o ministro da Justiça, Felix Chero, para tratar do caso.

Protestos no Judiciário: eles pedem justiça para Damaris.

“Estamos trabalhando intersetorialmente em conjunto com os ministros José Luis Gavidia e Felix Chero para continuar a atenção deste caso ultrajante”, disse.

Vale ressaltar que nas últimas horas, #JusticiaParaDamaris virou tendência nas redes sociais, diante disso, muitas vozes pediam a pena de morte para o 'Monstro Chiclayo'. Como é sabido, esse caso causou indignação e rejeição por parte dos peruanos.

“Todos os dias testemunhamos o aumento da situação de violência e perigo a que meninas e adolescentes estão expostos em nosso país. Exigimos prisão perpétua para estupradores e agressores, sem opção de recursos e sem benefícios”, escreveu Families United for Justice, um coletivo de parentes de vítimas de feminicídio que busca acesso à justiça e reparação civil, conforme descrito em seu Twitter conta.

INTERROGATÓRIO

Durante o interrogatório, o réu admitiu que havia sequestrado o menor. Quando questionada sobre o paradeiro da menina, ela indicou que a menina estava no bloco F, lote 19, da urbanização Santuario, em El Cercado de Chiclayo.

A descoberta do menor foi alcançada após 12 horas de busca. A polícia chegou ao imóvel que seria de propriedade da mãe do suposto sequestrador, a menina foi encontrada no segundo andar, em uma sala, deitada em papelão e mostrando sinais de indignação. A menina foi levada à unidade policial para passar no exame médico legal, a fim de ser avaliada. O estado de saúde de Damaris está estável e ela está hospitalizada no hospital Almanzor Aguinaga, em Essalud.

Vale ressaltar que a Polícia Nacional iniciou a Operação Cerco, depois que os pais relataram o incidente à Polícia da Família, que imediatamente encaminhou o processo para a Divisão de Investigação Criminal (Divincri) de Chiclayo.

Por sua vez, os congressistas Lady Camones e Marleny Portero exigiram que as autoridades “façam jus ao cargo que ocupam”.

“Diante do desaparecimento de um menor, as autoridades devem agir com rapidez; e, diante de atos condenáveis como o que aconteceu em Chiclayo, os miseráveis devem ser punidos com firmeza. Para D.N.F.C., para sua família e para nossos filhos. Exigimos justiça! ”, escreveu a deputada fujimorista.

