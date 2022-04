A Coreia do Sul anunciou o levantamento das principais restrições relacionadas à pandemia

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

A Coreia do Sul anunciou esta sexta-feira que vai remover as principais restrições relacionadas com a pandemia, exceto pelo uso obrigatório da máscara ao ar livre e em ambientes fechados face à queda no país de infecções causadas pela variante Ómicron do coronavírus.

A partir de 18 de abril, cafés, bares e restaurantes não precisarão mais fechar em um horário estipulado (atualmente eles são obrigados a fazê-lo à meia-noite) e não haverá limitações no número máximo de pessoas que podem se encontrar (atualmente a limitação é de 10 pessoas no máximo), conforme anunciado em uma conferência de imprensa pelo primeiro-ministro, Kim Boo-kyum.

“Ómicron mostrou sinais de enfraquecimento depois de atingir o pico na terceira semana de março (quando o país superou ficou em quase 600 mil casos por dia)”, disse Kim em declarações coletadas pela agência Yonhap.

“Por um tempo considerável, usar a máscara dentro de casa será inevitável”, disse Kim, acrescentando que o governo analisará em duas semanas se retira seu uso externo obrigatório.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

O primeiro-ministro também anunciou o fim de outras restrições, como o limite de até 299 pessoas para grandes eventos, a ocupação máxima de 70% para locais de culto ou a possibilidade de comer em cinemas.

Embora a Coreia do Sul - que administrou muito bem as primeiras ondas de infecção graças aos seus sistemas de rastreamento e teste - dificilmente tenha introduzido restrições em 2020, teve que fazê-lo a partir de janeiro de 2021 e, a certa altura, proibiu reuniões de mais de duas pessoas depois das 18:00.

Ele os retirou em novembro do ano passado, mas um mês depois teve que reativá-los e mantê-los até agora antes da corrida de uma sexta onda e da variante omicron mais tarde.

Kim também anunciou que, a partir de 25 de abril, o COVID-19 não será mais uma “doença infecciosa de classe 1", como Ebola ou MERS, e que se tornará “classe 2", o que no futuro permitirá que os infectados sejam tratados com mais flexibilidade e sem a necessidade da atual quarentena obrigatória de sete dias.

“Embora estejamos agora à procura de um retorno à normalidade, estaremos completamente preparados para assumir que o risco pode voltar”, alertou o primeiro-ministro em qualquer caso.

O país asiático, que vem adicionando uma média de 160.000 infecções por dia na última semana, acumulou no total, com uma população de cerca de 51 milhões, cerca de 16 milhões de infecções e pouco mais de 20.000 mortes, com uma taxa de mortalidade de 0,13%.

(Com informações da EFE)

