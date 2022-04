Vídeo: Epa Colômbia cantou um grito ferido e confessou que está muito apaixonada por seu novo parceiro

Para os seguidores de Daneidy Barrera Rojas, mais conhecido como Epa Colômbia, seu novo relacionamento progrediu tão rapidamente que ocasionalmente ele mencionou a intenção de começar uma família e até se casar com a mulher que agora rouba toda a sua atenção. No entanto, ela também tem estado no olho dos críticos como sua melhor amiga, Barbie, acusou-a de negligenciar seus negócios com cabeleireiro e produção de queratina porque ela estava viajando.

“O que é isso? , está apoiando a mãe e o filho daquele outro”, escreveu Barbie no bate-papo do WhatsApp, ao qual a ex-namorada de Epa, a futebolista Diana Celis, responde: “Bem, é claro, se ele não a deixar mais trabalhar e eles a gastarem viajando. Nada Barbi, me dói ver tudo isso por causa do que ainda sinto e do que eles estão fazendo com isso (Epa Colômbia)”.

Além disso, outra de suas colegas apontou que a empresária sofre de problemas mentais.

“É preciso ter uma mente muito desconfortável para pensar que todo mundo quer roubar um. E vou dar alguns conselhos: vá a um psicólogo porque as alucinações que você tem já são muito graves”, disse Yampier Ortega, que também afirmou ter sido vigiado por acompanhantes.

Apesar das críticas dos mais próximos a ela sobre sua condição mental e o possível colapso emocional na companhia de sua nova parceira, Karol Samantha, negligenciando seus negócios, a empresária apareceu no dia 13 de abril através de suas 'InstaStories' alegando que está muito apaixonada pela jovem.

“Vamos amigo, tão bom casar, o amor é tão lindo e eu realmente me sinto muito apaixonada... pela minha coisinha, por você coisinha, eu te amo coisinha”, enquanto cantava a música 'You arrived tú' de Adriana Lucía.

Aqui está o conteúdo completo da Epa Colombia :

A empresária cantou uma música de Adriana Lucia e cantou com um grito ferido

As reações à publicação de Daneidy Barrera Rojas logo apareceram como portais de entretenimento como 'Rechismes' foram responsáveis por divulgar o conteúdo em que a empresária expressou todo o seu amor por Karol Samantha. Com mais de 91.000 visualizações que excedem 2.400 curtidas pelos usuários da Internet.

Além disso, mais de 300 comentários indicaram que são contra esse novo relacionamento do empreendedor e outros só esperam que ela finalmente sinta uma cabeça.

“E pensar que ela está apaixonada sozinha”; “Dou a esse relacionamento 6 meses no máximo”; “Acho que Epa não pode ficar sozinha, ela é emocionalmente dependente”; “é incrível como ela se apaixona rapidamente”; “Acho que no dia em que a Epa Colômbia vê Diana com outra pessoa ela morre”; “este é o um que vai falir ela e o bom é que o outro não estará lá para ajudá-la a emergir”, entre outros.

Os primeiros rumores de um relacionamento entre a Epa Colômbia e Karol Samantha surgiram nas redes sociais em 18 de fevereiro, quando logo após o término de seu relacionamento com Diana Celis, ele confirmou através de suas redes sociais que sentia “algo louco”.

Ele acrescentou: “Eu não gosto de estar escondido, porque entre o céu e a terra nada está escondido. Sério, nunca pensei em sentir o que sinto, é loucura. Sinto que mereço ser feliz, depois de tantas coisas na minha vida mereço me dar uma chance”.

