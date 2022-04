Survivor Mexico: o que se sabe sobre a terceira temporada

O reality show de sobrevivência terá uma terceira temporada

Em 13 de abril, foi confirmada a terceira temporada de Survivor Mexico, um reality show da TV Azteca gravado nas praias da República Dominicana e o vencedor recebe cerca de 2 milhões de pesos.

“Uma jornada em condições extremas, onde somente os corajosos poderão sobreviver ou devem fugir...

Nas publicações do Survivor Mexico, foi compartilhado um pequeno clipe no qual foram mostrados os melhores momentos da segunda temporada deste reality show, que terminou em 15 de agosto de 2021.

Embora ainda não haja participantes confirmados ou data de lançamento, é provável que a terceira temporada de Survivor Mexico seja lançada assim que La Voz Kids terminar e possa até ser transmitida simultaneamente.

Na prévia, a voz de Carlos Guerrero Warrior é ouvida, para que o comentarista esportivo volte a atuar como maestro, na primeira temporada Arturo Islas foi encarregado de orientar os competidores.

Por outro lado, o ex-concorrente Gary Centeno comentou no post do Instagram “Que arda”, embora ele não tenha especificado se voltará à temporada ou está simplesmente animado com a nova edição.

Oficialmente, ainda não está confirmado quem serão os participantes ou como serão selecionados, mas no final de 2021, Flor Rubio garantiu que a terceira temporada do Survivor Mexico, que visa a modalidade “vingança”, onde vários dos membros das temporadas anteriores poderiam voltar para ter sua segunda chance e, assim, se vingar de alguns de seus ex-colegas.

Deve-se notar que a segunda temporada de Survivor Mexico foi cheia de drama, como alguns competidores marcaram desde o início seu desejo por controvérsia - como Bella de la Vega e Gabo Cuevas-, outros estabeleceram uma tribo alternativa chamada “Hienas”, outros formaram um “time dos sonhos” para selecionar aqueles eles consideravam verdadeiramente aptos para a concorrência e até estabeleceram “impostos”.

Na época, os fãs do reality show começaram a especular sobre Pato Araújo, Aristeo Cázares e outros competidores da Exatlon como possíveis participantes do Survivor, então Sandra Smester, diretora geral de conteúdo e distribuição da TV Azteca, negou a informação e garantiu que eles ainda não estavam em processo de fundição.

“Olá, acho que você está com um pouco de pressa. Ainda não estamos lançando. Obrigado pela promoção e apoio”, escreveu em resposta a uma conta que garantiu as informações dos membros.

Momentos depois, ele continuou negando tudo o que circulava na internet desde as declarações de Flor Rubio: “Não, elas não são contempladas para o Survivor. Eles são atletas incríveis e ótimos e os campeões do Exathlon. Mas logo eles saberão nomes, saudações”, concluiu Smester.

Embora também possa ser coincidências, Flor Rubio se encarregou de anunciar os melhores spoilers sobre shows, em 2021, ela estava certa ao dizer que Roberto Carlo ficaria como apresentador de La Más Draga 4, um teaser que se mostrou real.

O que é Survivor Mexico

No Survivor Mexico, um grupo de entre 10 e 16 pessoas é dividido em duas tribos, na temporada de 2021, as equipes eram Jaguars, representadas em amarelo e Falcons, representadas em verde.

Cada tribo tem que selecionar um líder e navegar por vários circuitos, mas tudo isso resulta em desespero por falta de comida, aprender a conviver com os colegas independentemente de suas ideologias, resolver conflitos, lidar com as mudanças climáticas, continuar a correr mesmo com feridas e aceitar que eles provavelmente não terá o abrigo mais bem equipado toda semana.

Na TV Azteca, os “dias da semana” têm como objetivo mostrar o desenvolvimento dos diferentes desafios e testes, enquanto todos os domingos há uma eliminação.

