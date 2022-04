Senamhi: obtenha a previsão do tempo para hoje quinta, 14 de abril de 2022

O primeiro dos quatro dias começa em que vários cidadãos aproveitarão a oportunidade para fazer uma pausa, então eles devem levar essas previsões em consideração antes de decidir como passar o longo fim de semana. Em Lima, o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia Peruano (Senamhi) previu que a temperatura máxima da quinta-feira 14 de abril será de 27° C. Em relação à temperatura mínima, observou-se que seria 14° C e que haverá nublado parcial pela manhã variando para céu limpo ao meio-dia com tendência a céu nublado parcial ao pôr do sol.

Em West Lima, a temperatura máxima chegaria a 22°C, enquanto a mínima seria 17°C. céu nublado é esperado pela manhã variando para céu nublado parcial entre céu com nuvens dispersas ao meio-dia, céu nublado parcial ao pôr do sol.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

“Desde 16 de março, temos um aumento nos ventos que afetam a temperatura e ajudam a esfriar. Esses ventos têm aquela sensação de frio porque vêm das montanhas. Os cidadãos devem tomar suas precauções: use sempre uma jaqueta ou suéter, a chegada do outono sempre traz neblina, garoa e chuva, especialmente em junho, quando estamos à beira do inverno”, disse Senamhi sobre as mudanças no comportamento climático logo após o início da nova temporada.

“O fenômeno La Niña está presente no Oceano Pacífico Central, entre as costas da América do Sul e da Indonésia, mas não inteiramente na costa peruana. As características do clima que apresentamos nem sempre se referem a 'La Niña'. No momento, estamos em condições neutras”, disse Tania Ita, especialista da Subdiretoria de Previsão Climática de Senamhi, sobre as mudanças graduais.

O FRIO SEGUIRÁ

Mais e mais pessoas estão vestindo roupas para se aquecer do frio. Diante disso, Senamhi informou que as temperaturas noturnas abaixo do normal continuarão a ocorrer até domingo, 17 de abril, na costa de Libertad até Tacna. Os especialistas da instituição enfatizaram que isso se deve à baixa temperatura da superfície do mar ao longo da costa peruana e a um maior fluxo de ventos do sul. Isso fará com que o frio ocorra durante a noite, de manhã cedo e de manhã cedo.





Nos últimos dias, as estações Callao e Jesús María del Senamhi registraram temperaturas diurnas abaixo do normal nas áreas mencionadas da cidade. Isso vem acontecendo durante o outono. O mesmo fenômeno foi registrado nas áreas do centro de Lima e isso está forçando os cidadãos a tomar as medidas necessárias. Mesmo assim, a instituição recomenda mostrar especial interesse aos efeitos negativos da radiação UV e evitá-la com os cuidados necessários.

As temperaturas são esperadas em torno de 16° C e 18° C em La Libertad, entre 15° C e 18° C em Ancash, entre 14° C e 17° C em Lima, perto de 10° C-13° C em Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna. Além disso, o nevoeiro/nevoeiro é esperado durante a noite e as primeiras horas da manhã de Lima a La Libertad.

Além disso, a instituição indicou que nas regiões do Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín e Ucayali, haverá quedas de temperatura, rajadas de vento e chuva em suas áreas de selva. O fenômeno será sentido a partir de hoje, 14 de abril, a sábado, 16 de abril.

