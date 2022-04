Sargassum em níveis “excessivos” causou o fechamento de praias em Quintana Roo

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Uma estação importante está se aproximando para o Caribe mexicano, mas foi completamente prejudicada pelo retorno do sargaço às suas praias, o que pode dificultar a visita dos turistas no estado de Quintana Roo.

Infelizmente, antes das férias da Páscoa, as áreas retornavam na cor vermelha clara, ou quantidade excessiva de sargaço em algumas praias da região, de acordo com a Rede de Monitoramento de Sargassum Quintana Roo.

É o caso da Riviera Cancún, bem como de Nizuc Playa Coral; Playa El Recodo, que já teve que ser fechada pelo governo local; Xcacel-Xcacelito, Tulum Ruinas e Punta Piedra, embora se possa ver que está começando a ser pintado em cores preocupantes.

É o caso de 24 praias em laranja ou “abundantes”. Palácio da Lua, Royalton Riviera, Baía de Petempich, Centro de Puerto Morelos, Punta Braca, Xcalacoco, Punta Esmeralda, Playacar ZH, Akumal, Baía de Soliman, Tankah, Tulum ZH Norte, Tulum ZH Sul, Punta Molas, Praia de Xhanan, Praia Bonita, Praia de Mezcalitos, Punta Morena, Praia do Rio Chen, Praia SAN MARTIN, Bush Beach, Praia Encantada, Point Celarain e Arco Maya.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano

Finalmente, o sargaço moderado já começou a aparecer na Bahia Príncipe, Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, Playa Fundadores, Playa Mamitas, Punta Bete, Playa Paraiso, Punta Maroma, Vidanta, Valentín, Playa Secreto, Holbox Centro, Isla de la Passion e Isla Mujeres Playa Norte.

No entanto, alguns dos pontos de maior encontro estão em áreas como Muy Bajo e Sargassum, como Isla Mujeres Playa Centro e Punta Sur, bem como Isla Contoy, Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Mosquito, Punta Cocos, Playa Ballenas, Playa Delfines, Cancun Playa Caracol, Playa Tortugas, entre outras.

Por meio das redes sociais, eles indicaram que a Riviera Maya verá o sargaço transportando nos próximos dias devido aos ventos do sudeste de até 30 quilômetros por hora, onde os pontos mais afetados podem ser de Nizuc a Xcalak.

De acordo com a Coordenação Estadual de Proteção Civil do Estado, para os próximos dias, quinta e sexta-feira, espera-se que haja faixas de até 50 e 60 quilômetros por hora. Portanto, recomendou que os barcos mantenham precauções para a navegação marítima e as atividades aquáticas ao longo das costas devido aos efeitos do vento e das ondas.

Por sua vez, a Divisão de Comunicação de Quintana Roo informou que em Cozumel e Tulum existem 7 e 5 praias com alta condição de sargaço. Apenas três são mantidos limpos: Mirador Chumul, assim como Pescadores e Maya.

Por outro lado, os municípios de Puerto Morelos e Solidaridad têm 8 praias cada uma em um nível moderado de sargaço, com apenas uma praia limpa: o Caribe.

Se espera un nivel "excesivo" con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo

Em sua previsão, eles indicaram que, em 10 de abril, um total de 18.889 toneladas de sargaço foram registradas no Caribe mexicano, embora com considerável cobertura de nuvens.

De acordo com os modelos atuais e vendo, eles indicaram, as condições do vento leste devem continuar, o que causará quantidades excessivas de sargaço de Xcalak, Sian Ka'an e Cancun, bem como leste e sul de Isla Mujeres.

Nesse sentido, o nível de alerta para estimar recalques no Caribe é de até a categoria 8; ou seja, um nível “excessivo”, com acumulações de até 90 centímetros de altura em montes, o que poderia cobrir toda a área da praia.

