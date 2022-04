Quais são as multas por desperdiçar água no CDMX durante a Páscoa

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

O Governo da Cidade do México e o Sistema de Água da Cidade do México (Sacmex) exortou a população a não desperdiçar água durante Páscoa, especialmente o Glória no sábado e evite multas por isso mesmo.

De acordo com a Igreja Católica, é costume jogar água em júbilo, celebrando a ressurreição de Cristo e a purificação dos pecados no dia anterior à Páscoa, então grandes quantidades de água são desperdiçadas todos os anos, razão pela qual o governo da Cidade do México e vários estados proibiram isso. ação, além de aplicar multas para aqueles que o fizerem.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

De acordo com a Lei sobre o Direito de Acesso, Descarte e Saneamento da Água do CDMX e a Lei de Cultura Cívica da Cidade do México em seu artigo 29 seção VIII: “Águas residuais ou impedir seu uso por aqueles que devem ter acesso a ela em tubulações, tanques ou tanques de armazenamento, bem como uso indevido de hidrantes públicos, obstruí-los ou impedir seu uso”, aqueles que praticam tais atos podem ser punidos.

Sanções são estabelecidas, como multas que variam de 1,58 pesos a 3.848 pesos. Além do fato de que as instituições alegaram que aqueles que desperdiçam água podem ser presos por 13 a 24 horas ou ser designados para trabalho comunitário por 6 a 12 horas.

Recomendações para cuidar da água foram compartilhadas por meio das redes sociais do Sistema de Água da Cidade do México, como: tomar banhos curtos, não usar a mangueira para lavar o carro ou calçadas, regar as plantas à noite para melhor aproveitamento e apenas uma vez por semana, reutilizar água com sabão.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Limpe pisos, paredes e vidros com dois baldes, um para limpeza e outro para enxaguar, além de não abusar de produtos de limpeza; lave os vegetais em uma tigela de água, esfregue-os com os dedos ou uma escova e desinfete-os, além disso, que a água pode ser reutilizada para o banheiro e para regar as plantas.

Da mesma forma, a instituição pediu à população que vai de férias para não esquecer de fechar bem as chaves e verificar se não há vazamentos, em caso afirmativo, convidou as pessoas a denunciá-las.

A Diretoria Executiva de Justiça Cívica comentou em um tweet: “Aproveite o seu sábado de glória com sua família cuidando da água. Desperdiçá-lo é punível por 6 a 12 horas de trabalho comunitário.”

Por outro lado, a Câmara Municipal do México postou no Twitter: “A tradição popular de se molhar no sábado na glória foi ajustada à necessidade de cuidar da água. Hoje somos mais responsáveis.” Ele também lembrou o público sobre as sanções.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

Os telefones para relatar vazamentos ou relatar desperdício de água são: 55-5654-3210 e 55-5658-1111. Você também pode solicitar suporte por meio de redes sociais como o Twitter: @SacmexCDMX.

Finalmente, a Sacmex informou sobre a suspensão das atividades nas áreas de serviços ao cidadão na quinta-feira, 14 de abril e sexta-feira, 15 de abril.

CONTINUE LENDO: