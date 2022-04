Pelo menos quatro mortos e 10 feridos após bombardeio russo na região de Kharkiv

Pelo menos quatro mortos e dez feridos por bombardeios na região de Kharkiv na quarta-feira, de acordo com as autoridades ucranianas na conta oficial do Telegram da administração estadual regional da cidade.

“Em 13 de abril de 2022, militares russos dispararam contra edifícios residenciais no distrito de Nemyshlianskyi, em Kharkiv. Três pessoas foram mortas no atentado. Quatro civis ficaram feridos, o mais novo, com 17 anos e o mais velho, 75”, disse seu chefe militar, Oleg Sinegubov.

Mais tarde, Sinegubov informou que as tropas russas lançaram vários ataques a Kharkiv no distrito de Severnaya Saltovka, confirmando os quatro civis mortos e dez feridos, bem como danos a edifícios residenciais e bens pessoais de civis.

Além disso, a agência de notícias Uniana informou que já existem mais de 100 civis mortos na região nordeste de Sumy, de acordo com o chefe da administração militar da área, Dimitro Zhivitsky, que confirmou que existem muitos corpos com as mãos amarradas e com sinais de tortura ou ferimentos de bala na cabeça.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

Nesse sentido, Zhivitsky garantiu que há um grande número de feridos nos hospitais e indicou que eles passaram por “colunas com milhares de veículos blindados russos que disparavam contra tudo ao seu redor, incluindo idosos e crianças”.

Por outro lado, em outra parte do país, a administração estatal da cidade de Kiev contava com cerca de 10.000 pessoas deslocadas internamente, a maioria de regiões como Irpin, Bucha ou Gostomel (3.978 pessoas), enquanto cerca de 1.500 civis seriam de Chernigov.

De acordo com o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, dois terços da população retornaram, embora o transporte público permaneça fechado. Além disso, no distrito de Vyshhorod, o toque de recolher estará em vigor todos os dias das 20h às 6h (horário local) até 18 de abril.”

Outra região atingida pelos combates é Kherson, onde há pelo menos 106 assentamentos sem eletricidade e há falta de alimentos, remédios e outras necessidades básicas, conforme relatado pela comissária ucraniana do Parlamento para os Direitos Humanos Lyudmila Denisova em seu perfil oficial no Facebook.

“Outro dia, os ocupantes tomaram um centro humanitário em Kherson, que foi organizado para ajudar cidadãos e instituições médicas da região. Os racistas confiscaram medicamentos, papinhas e fraldas”, frisou.

Além disso, ele disse que pelo menos 137 pessoas, incluindo quatro jornalistas, são reféns de militares russos, e ressaltou que “os ocupantes” bloquearam a maioria dos canais de informação ucranianos e estão espalhando informações falsas através da mídia.

Denisova também informou em seu perfil oficial no Facebook que civis ucranianos relataram a existência de “um análogo” da prisão de Izolyatsia, em Donetsk, onde prisioneiros estavam sendo torturados.

(Com informações da Europa Press)

