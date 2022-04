Os corpos de dois funcionários da Câmara Municipal de Iguala foram encontrados com narcomessage

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 16OCTUBRE2019.- Sitio donde la tarde de ayer elementos militares se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Tepochica al sur de la ciudad. Según información oficial los militares realizaban acciones de reconocimiento en la zona cuando se toparon de frente con hombres armados que se trasladaban en camionetas los cuales los atacaron. Catorce civiles y un militar murieron en el enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades fueron asegurados tres vehículos, 13 armas largas, seis armas cortas, una granada de mano, municiones y cargadores. Los cuerpos de los catorce civiles permanecen en una funeraria que ofrece el Servicio Médico Forense. En la imagen el sitio donde quedaron grandes manchas de sangre, cartuchos percutidos y material que se usó durante el levantamiento de los cadáveres. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Na tarde desta quarta-feira, 13 de abril, foram encontrados os cadáveres de dois funcionários da Câmara Municipal de Iguala, corpos depositados na rodovia Iguala-Taxco ao lado de uma mensagem de drogas escrita em um cartão

Ambos os corpos tiveram o tiro gracia e as manchas de sangue indicam que eles poderiam ter sido executados por arma de fogo no local; especialistas da Procuradoria Geral da República (FGE) se mudaram para o local para levantar os corpos e evidências do local.

Um pôster fosforescente também foi colocado no site contendo uma mensagem escrita, que anunciava que “Siga a limpeza para matar mulheres e crianças. Vai mesmo. Lá vai o verg..! Eles não respeitaram os códigos!! (sic)”.

As vítimas foram identificadas como José Isabel Bahena, diretor da Limpia da entidade, e Dante Ezequiel Bernal, supervisor de rota dos caminhões de lixo da entidade.

Anteriormente, ambos os funcionários haviam liderado o lançamento de seis caminhões de lixo em Iguala, cerimônia na qual participaram o prefeito da entidade, David Gama Pérez.

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

Um dia antes dos eventos violentos, supostas ameaças contra funcionários foram divulgadas por um grupo identificado como Los Tlacos, também conhecido como Sierra Cartel, que é liderado por Onsésimo Marquina, El Necho.

Esta organização criminosa acusou o prefeito de Iguala de supostas alianças com Jeús Martínez Brito, Chucho Brito, um líder criminoso da organização Beltrán Leyva que teria operações na entidade.

Horas após a descoberta dos dois homens sem vida, as autoridades de Iguala receberam uma chamada de emergência para o sistema 911 relatando a presença do corpo sem vida de uma mulher no campo de futebol El Olimpo.

Depois de serem alertados sobre o ocorrido, membros uniformizados da entidade foram para o local localizado na Calle Adrián Castrejón, perto da Periférica Oriental da entidade; onde encontraram o corpo da mulher sem vida, que teve ferimentos causados por armas de fogo, que se presume terem terminado com sua vida

Outras fatalidades foram encontradas na entidade em 24 de março, quando três corpos decapitados foram localizados perto da estrada para Santa Teresa, a cerca de 20 minutos da sede municipal.

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

De acordo com as autoridades locais, os corpos de homens com idades entre 30 e 40 anos foram colocados por volta das 20:50 horas na estrada de terra, cujas cabeças foram colocadas a cerca de 10 metros do local.

As autoridades não entraram em detalhes sobre as supostas causas da execução e desmembramento dos homens, mas presume-se que esse fato tenha sido resultado de disputas entre grupos do crime organizado, uma vez que nos últimos meses houve confrontos entre grupos criminosos.

Apenas algumas horas antes desses eventos, um homem de 25 anos foi executado por assassinos em motocicletas, quando o jovem foi recarregado em uma loja de bebidas na rodovia federal em direção a Iguala, no auge da cidade de Zacacoyuca.

Nos dias após as execuções, uma família de seis pessoas foi emboscada e executada na região montanhosa, que foram encontradas sem vida dentro do veículo que viajavam em 18 de março.

CONTINUE LENDO: