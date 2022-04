O bloqueio na Rodovia Central devido ao desvio do caminhão impede a passagem de veículos

Desde o início da manhã desta Quinta-feira Santa, houve um bloqueio na Rodovia Central que impede a passagem de veículos de Ticlio para la Oroya e outros trechos desta estrada. Mesmo as empresas de transporte interprovinciais não vendem passagens de Lima para a parte central do país, esperando que a estrada seja limpa.

O bloco se deve à demissão de um trailer que ocupa as duas faixas da estrada no quilômetro 52 da Rodovia Central, na área de Carachacra, província de Huarochirí. Soma-se a isso um ônibus paralisado por imperfeições mecânicas no quilômetro 70.

O congestionamento do tráfego é aumentado pela invasão de faixas de carros menores que pretendem avançar.

SUSPENDE A PARTIDA DO ÔNIBUS

Diante do bloqueio da Rodovia Central, as empresas de ônibus de transporte interprovinciais foram forçadas a não vender ingressos até que a estrada fosse liberada.

