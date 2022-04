Nasa destaca que o Perú tem a onda mais longa do mundo

Na costa do Pacífico, localizada no norte do Perú, é a onda mais longa do mundo. Essas formas rotineiramente e à primeira vista podem parecer infinitas. As ondas chegam a Puerto Malabrigo, que faz parte do vila de pescadores. E a NASA se referiu a eles em uma publicação recente.

ONDAS CHICAMA

Em todo o mundo, as ondas podem durar vários segundos, mas no caso da Chicama, elas duram vários minutos. As ondas quebram da esquerda, o que significa que elas se estendem para a direita da perspectiva de um observador na costa. As ondas grandes são mais consistentes nos meses de março a novembro.

Essas ondas são ideais para surfistas, que precisam fazer várias tentativas para percorrer a distância total da “onda mais longa”, que em média chega a 4 quilômetros (2,5 milhas).

LA NASA SE PRONUNCIA

De acordo com a NASA, Andrew Thomas, oceanógrafo da Universidade do Maine e ex-surfista, destacou que as ondas são geradas por sistemas de tempestades e frentes meteorológicas a centenas ou milhares de quilômetros de distância no Oceano Pacífico, e ocasionalmente no Oceano Antártico. “Um lugar de sonho para surfistas”, é o que Thomas chama de área costeira do Perú, especificamente Chicama.

Segundo o especialista, enquanto se espalham em águas abertas com a mesma velocidade e ordem, viajando em paralelo e formando um palco único no mundo. “Porque a costa peruana é muito profunda”, disse Thomas, “essas grandes ondas continuarão sua jornada até chegarem muito perto da costa”, diz o relatório publicado pela NASA.

“Isso não é comum no Perú ou no Chile, onde a maioria das ondas simplesmente atinge uma costa perpendicular à direção da propagação das ondas”, afirma o relatório.

Chicama. (Foto: Captura)

MAIS SOBRE PUERTO CHICAMA

Ambos são quase o mesmo lugar e estão localizados na província de Ascope. Fica a 70 quilômetros ao norte da cidade de Trujillo. As praias de Malabrigo são consideradas um paraíso para o surf. Lá você também pode encontrar as famosas “ondas chicamera”, que são admiradas por todas as pessoas e são conhecidas como “as ondas esquerdas perfeitas mais longas do mundo”.

Playa Chicama. (Foto: Captura)

PRAIAS SIMILARES A CHICAMA

Como mencionamos, Chicama é uma praia única, não há outras que contenham uma formação de onda semelhante; no entanto, como este, existem outros portos que gozam de belezas exóticas perto da área e mostraremos a seguir:

Puerto Morin

É uma cidade e estância balnear localizada a 45 quilômetros ao sul de Trujillo, no distrito de Virú. Existe a enseada que é o ponto de partida para as Ilhas Guañape, onde existem várias espécies da fauna marinha, como leões marinhos, pássaros guano, tartarugas marinhas, entre outros.

Huanchaco

É a estância balnear mais importante da cidade de Trujillo, localizada a 13 quilômetros a noroeste da capital da região La Libertad. Nesta praia você pode ver os cavalos totora, barcos antigos das culturas Mochica e Chimu que são usados até hoje para a pesca e que devem seu nome ao seu design original e à fibra vegetal com que são feitos. Graças às suas grandes ondas, Huanchaco é uma das praias favoritas dos pensionistas havaianos.

