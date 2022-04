Luz Elena González sofreu várias sequelas em seu corpo devido ao COVID-19

A atriz mexicana Luz Elena González foi uma das inúmeras vítimas do vírus COVID-19, que sem dúvida deixou muitas mortes no México e em todo o mundo. Mas não só isso, mas também as consequências que ocorrem depois de sofrer dessa doença.

Foi o caso da atriz mencionada, pois relatou para o programa matinal Venga La Alegría as óbvias mudanças físicas, hormonais e nervosas pelas quais seu corpo sofreu após a infecção.

“Minhas sequelas foram as mais fortes, estavam nervosas no sistema nervoso central, me deram ataques de ansiedade e muitos hormônios, o hormonal me atingiu muito, minha testosterona caiu muito e demorei meses, meses, muitos meses, quase um ano para ser regulada e isso me causou muito de cansaço, ganhei muito peso”, ressaltou o artista.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Além disso, ele explicou o processo que experimentou por não ter o hormônio já mencionado, que embora tenha tentado de tudo, as mudanças de peso continuaram persistindo: “Obviamente, quando você não tem testosterona, você a tem muito baixa, sua massa óssea, sua massa muscular e aumenta sua massa gorda e obviamente problemas hormonais, mesmo se você se alimentar de forma saudável e fizer exercícios porque não consegue perder peso.”

Da mesma forma, Luz Elena observou que o colapso nervoso que ela gerou vários conflitos em seu ambiente, no entanto, ela sempre deixou sua família saber o quão ruim ela estava naquela época: “Eu disse a ela 'Não é com você, é sério, eu não me sinto bem, então não me estresse, realmente não agora'. Há coisas que você não pode controlar quando está com problemas hormonais, o importante é que eu sabia, então, porque já sabemos como lidar com isso”, disse ela, sendo o mais explícito possível com o marido nesses momentos difíceis.

Luz Elena confessou que ingeriu vários medicamentos para poder controlar as diferentes crises que vivenciou no dia a dia, também como sendo prescrito tratamento hormonal em que ele colocou testosterona em seu corpo por muitos meses, até que ele foi capaz de regular seus níveis. O que ajudou a cantora a voltar ao peso normal.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

“Eu tomei pílulas para ansiedade, sim, o médico me deu pílulas para me acalmar e a verdade é que eu também estava fazendo tratamento hormonal, ou seja, eu estava tomando testosterona por vários meses até que eles regularam e eu já comecei a perder peso e já estou muito mais feliz e mais calma”, disse Luz Elena em frente da mídia.

Recorde-se que, em 2020 passado, Luz Elena denunciou com um vídeo em sua conta oficial do Instagram que uma pessoa que trabalhava em sua casa a infectou com COVID-19.

“Uma das pessoas do serviço ficou doente e não contou que estava se sentindo mal, depois de dois dias notamos e infelizmente naqueles dias ela infectou outras duas pessoas do pessoal da casa e eles infectaram a mim e aos meus sogros”, disse a participante do concurso de beleza.

Além disso, ele aproveitou a oportunidade para falar sobre a “irresponsabilidade” das pessoas por não usarem máscaras ou deixarem suas casas já doentes.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

“Eles não se importam, eles saem e não dão a mínima e os pais permitem. Eu entendo que há muitas pessoas que foram curadas e muitas que se adiantam, mas muitas outras não (...) Uma funcionária veio até minha casa, trouxe o vírus para mim com toda a inconsciência do mundo, mas também foi infectada por alguém na rua que não se importava”, disse, pedindo para tomar conhecimento de como as pessoas expõem outras pessoas a esse vírus.

