Luciana Fuster sobre Patricio Parodi: “Estou apaixonada, animada e encantada”

Apesar da polêmica que surgiu com o chá de bebê da irmã de Patricio Parodi, Luciana Fuster parece ter minimizado e deixado claro que está vivendo um de seus melhores momentos com o garoto da realidade.

A influenciadora esteve no dia 13 de abril no programa En Boca de Todos para participar de uma divertida sequência de perguntas e respostas, onde não hesitou em gritar o amor que sente que o membro do Esto é Guerra.

Tudo começou quando o motorista Ricardo Rondón lhe perguntou: “Você está encantado, animado ou apaixonado (com Patricio Parodi)?” , perguntou a apresentadora e alguns segundos depois a modelo respondeu surpreendendo a todos.

“ Neste momento posso dizer que é uma mistura entre os três (encantado, animado e apaixonado). Acho que tudo tem estágios, mas é muito bom quando um pouco de tudo vem junto”, disse a garota da realidade.

Sua resposta foi questionada por Gino Pesaressi, que lhe disse que ela estava aparentemente um pouco confusa. No entanto, ela não hesitou em acertá-lo e dizer-lhe que o único confuso é ele, defendendo assim seu romance com a modelo.

Por sua vez, Tula Rodríguez destacou que o amor é um sentimento muito bonito. Lembremos que a motorista sempre mostrou que gosta de ouvir as histórias sentimentais de outras pessoas.

Deve-se notar que, até o momento, nenhum deles divulgou publicamente qualquer anúncio oficial em seu relacionamento, mas não tem mais medo de compartilhar fotos e vídeos em suas redes sociais, onde são cada vez mais vistos apaixonados.

O QUE ACONTECEU NO CHÁ DE BEBÊ DA IRMÃ DE PATRICIO?

No último sábado, 09 de abril, a irmã de Patricio Parodi, Majo Parodi, comemorou o chá de bebê de Aitana com familiares e amigos íntimos. Flavia Laos participou como convidada, assim como Luciana Fuster, atual parceira do reality boy. No entanto, o membro de Esto es Guerra se destacou por sua ausência nas fotografias que sua cunhada carregou em suas redes sociais.

Por meio da conta das gêmeas no Instagram, a irmã de 'Pato' Parodi postou os destaques do evento, onde é vista posando ao lado da decoração, quebrando o bolo e abrindo alguns presentes. Ele também enviou um resumo em vídeo de tudo o que aconteceu naquele dia, mas um detalhe chamou a atenção dos usuários.

Acontece que Luciana Fuster não aparece nesta publicação, embora tenha enviado fotos e vídeos para suas redes para provar que participou do chá de bebê de sua agora cunhada. Deve-se notar que ele também não apareceu na foto do grupo, onde Majo disse que posou “com pessoas que eu amo muito”, onde Flavia Laos aparece.

No entanto, horas depois e depois da chuva de críticas dos fãs de Luciana, Majo Parodi chegou a publicar uma imagem posando com os reality boys e deixou claro que queria fazer upload dessas fotos antes, mas não podia por causa do grande número de imagens que tinha. “Eu gostaria de compartilhar todos eles, mas eles são infinitos”, escreveu.

Diante disso, os fãs do casal agradeceram a Majo por esclarecer que ele não tem um relacionamento ruim com a cunhada. No entanto, outros internautas alegaram que esse post foi feito com “obrigação”, já que Luciana poderia ter se machucado por não se ver em nenhuma imagem.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

