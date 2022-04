Golo surpreendente do Eintracht Frankfurt que complica o Barcelona nas quartas de final da Liga Europa 2022

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Filip Kostic celebrates scoring their first goal with Evan Ndicka and Jesper Lindstrom REUTERS/Albert Gea

O Eintracht Frankfurt venceu por 1-0 contra o Barcelona no Estádio Camp Nou pela segunda mão das quartas de final da Liga Europa de 2022. Isso com um gol de Filip Kostic, que marcou um pênalti pela loucura de seus torcedores em condições de visita. Um tremendo começo.

Kostic marcou o pênalti por 1-0 em Barcelona x Frankfurt para a Liga Europa de 2022. (Vídeo: ESPN).

BARCELONA X FRANKFURT PARA A LIGA EUROPA

Na quinta-feira santa, a equipe de Xavi Hernández busca selar seu passe para as semifinais da Liga Europa 2022, um título que ainda falta em suas vitrines. Mas não será fácil, porque é medido contra um esquadrão que sempre vai para a frente.

Foi um empate 1-1 na partida da primeira mão. Os alemães começaram a vencer com um gol de Ansgar Knauff, mas não conseguiram manter a vantagem e tiveram que se contentar com a paridade: Ferran Torres. Agora tudo está resolvido na quadra 'azulgrana'.

O Barcelona vem de uma incrível vitória por 3-2 sobre o Levante em condições de visita. Os 'culés' foram cobrados 3 pênaltis e ainda levaram os 3 pontos. No momento, eles permanecem em segundo lugar na classificação da LaLiga Santander com 60 pontos, 12 atrás do líder Real Madrid.