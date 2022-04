Gabriel Soto deu novos detalhes sobre sua vitória legal contra Laura Bozzo

Depois de Laura Bozzo, em sua mais recente aparição na mídia, graças a uma conferência que ela deu para seu novo programa Let it happen Laura! , para dar detalhes de seu processo judicial em relação aos danos morais que afetaram Gabriel Soto e Irina Baeva, o histrion que foi vítima de difamação confirmou que o processo está em execução.

Foi durante a transmissão mais recente do programa matinal da Televisa, Hoy, que o ator que deu vida a Pedro Cáceres no melodrama You Remember Me, deu detalhes sobre o caso que supostamente já havia decidido a favor de sua queixa contra o apresentador peruano.

“Eu acho que você tem que levantar a voz em qualquer circunstância que você não se sinta confortável, como foi o meu caso em algum momento, também com o assunto das minhas demandas, que eu acho que um dano moral muito forte foi feito e quando isso acontece você tem que lutar por justiça”, ressaltou o galã da telenovela.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Mais tarde, ele foi questionado sobre se a ex-apresentadora da Televisa e da TV Azteca já havia dado o pagamento inicial de sua indenização, já que desde meados de 2021 um juiz havia decidido a favor do casal histrion: “Sim, ainda está em execução”, enfatizou o historiador da Cidade do México.

A sentença executória é quando nenhum recurso judicial é admitido e o cumprimento incidental pode ser exigido ou uma ação executiva iniciada em seu caso. Essas declarações do intérprete mexicano foram uma reação ao que foi dito pelo novo membro do Grupo Imagen.

“Todas as questões legais devem ser discutidas com meus advogados”, argumentou o litigante naturalizado mexicano e italiano de 69 anos, que retornará à telinha em 18 de abril.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

Mais tarde, durante seu discurso com a mídia em 13 de abril, a apresentadora lembrou como o problema surgiu com a dupla de intérpretes e explicou que foi durante sua estadia na Univision que ela foi solicitada uma opinião, que foi deturpada.

“Esse assunto de Irina e Gabriel Soto, eu entendo que foi apelado porque é uma opinião que eu disse em um programa da Univision chamado La opina. Irina ia dar uma palestra sobre mulheres, elas me disseram 'o que você acha? '; Eu disse 'isso não me representa'. Se eu processasse todo mundo que fala [de mim], eu seria milionário”, concluiu o apresentador, que imortalizou a frase Deixe o miserável passar.

Ambos os atores processaram Bozzo em outubro de 2020 pelos crimes de difamação, assédio e ameaças após as declarações públicas de Miss Laura sobre o casal, nas quais ela alegou que Gabriel havia acabado com sua então esposa Geraldine Bazán por causa de uma infidelidade com Baeva.

Anteriormente, havia rumores de que as consequências que Laura Bozzo poderia ter enfrentado variaram de perder seu nome legal se solicitado pelo autor, além de pagar indenização a Soto e Irina após perder o processo por danos morais, que garantiu o programa matinal Sale el Sol, que pode ter totalizaram pouco mais de 13 milhões de pesos.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

O processo judicial durou apenas um ano e, em 20 de outubro de 2021, um juiz determinou que as provas apresentadas pelos atores eram suficientes para proceder contra eles. De acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça da Cidade do México (TSJCDMX), Laura Bozzo deve indenizar o casal por danos morais.

O advogado de ambos os atores, Gustavo Herrera, disse que o valor monetário ainda dependeria de um processo que determina sua renda, contratos com emissoras de televisão ou marcas. No momento, não se sabe qual o acordo que a apresentadora peruana alcançou com a rede que contratou recentemente, a contratou.

CONTINUE LENDO: