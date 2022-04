Facebook perde o interesse em sua incursão no podcasting

(Bloomberg) O interesse do Facebook por podcasts está desaparecendo, apenas um ano depois de ter começado.

Em abril passado, durante um mercado atraente para áudio, o Facebook lançou Live Audio Rooms, contos chamados Soundbites e podcasts para usuários nos Estados Unidos. A empresa assinou acordos com criadores e patrocinou uma das maiores conferências americanas do setor: Podcast Movements. Os gerentes de produto do Facebook até apareceram no programa de longa data da indústria “New Media Show” para incentivar os podcasters a se juntarem à plataforma.

Mas hoje, a empresa enfatiza outras iniciativas em conversas com parceiros de podcast, incluindo eventos no metaverso e compras online, de acordo com executivos do setor que trabalham com a plataforma. Eles pediram para não serem identificados porque suas conversas com o Facebook não foram tornadas públicas.

O menor interesse do Facebook em podcasts é uma decepção para alguns na crescente indústria porque a escala de sua plataforma oferece um grande público potencial e, com isso, a possibilidade de ganhar mais receita publicitária. Em vez disso, a empresa-mãe Meta Platforms Inc. está voltando sua atenção para os projetos de vídeo metaverso e curto em meio à crescente concorrência e uma queda vertiginosa no preço de suas ações.

Um porta-voz do Facebook disse que a empresa ainda está trabalhando em podcasts, mesmo acelerando o trabalho em recursos prioritários, como Reels e Feed. A empresa está vendo um bom compromisso com seus produtos de áudio, segundo o porta-voz, que se recusou a fornecer detalhes.

Facebook em direção ao áudio, de alguma forma, parecia inevitável. Ele fez isso durante uma época de audiomania no ano passado, quando a plataforma de áudio ao vivo Clubhouse foi avaliada em US $4 bilhões e todas as empresas de tecnologia queriam copiar seu produto. A Spotify Technology SA tinha um valor de mercado de mais de $50 bilhões há um ano, o dobro do que é agora, e a Amazon.com Inc. estava assinando grandes acordos de áudio. Então, quando o Facebook disse que estava introduzindo experiências de áudio, ninguém ficou completamente surpreso.

Para entrar no espaço, a empresa também explorou iniciar um programa de treinamento para atrair criadores para a plataforma. Steph Colbourn, fundadora e CEO da Editaudio, disse que um grupo que trabalha com o Facebook teve a ideia de pagá-la para treinar aproximadamente 15 podcasters de várias origens sobre como criar seus programas e usar a plataforma, mas a ideia nunca foi realizada.

Então, depois de patrocinar o Movimento Podcast em agosto, o Facebook não patrocinou sua sequência em março e não enviou uma única pessoa para participar, de acordo com a lista de participantes do evento.

Ao mesmo tempo, alguns parceiros iniciais do Live Audio Rooms não organizam mais conversas e seus acordos não foram renovados. Por exemplo, o ativista dos direitos civis DeRay McKesson assinou um acordo inicial de seis episódios, que ele diz que correu bem. Mas o contrato dele não foi renovado.

Novas prioridades

Em outro sinal de mudança de prioridades, um gerente líder de produto de podcast do Facebook, Irena Lam, parece ter mudado para uma função orientada para a música, de acordo com a página do LinkedIn.

Mas mesmo os esforços limitados de podcasting do Facebook têm sido uma fonte de crescimento para alguns provedores de conteúdo. A TYT Network, que produz programação política, disse que o Facebook é sua segunda plataforma de áudio mais popular depois do Apple Podcasts. A rede adicionou conteúdo de podcast ao Facebook em setembro e, desde então, a plataforma contribuiu com “centenas de milhares de ouvintes mensais adicionais”, de acordo com o diretor de marketing Praveen Singh. Isso é o dobro do público que o TYT recebe no Spotify - disse.

