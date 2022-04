Estas são as medidas de prevenção mais eficazes contra o avanço do Ómicron BA.2

A subvariante BA.2 do Ómicron mantém quase 20 milhões de pessoas isoladas na China, e as infecções estão aumentando em vários países da Europa e dos Estados Unidos.

Evidências científicas indicam que o BA.2 é ainda mais contagioso do que a variante Ómicron original e que, como seus antecessores, se espalha pelo contato direto com pessoas infectadas e é transmitido pelo ar.

Sprays que as pessoas expelem ao falar, tossir ou espirrar ainda são a principal via de contágio. Além disso, os aerossóis deixados nas superfícies podem desempenhar um papel mais importante na transmissão do SARS-CoV-2. Assim, alguém que tossiu na mão e depois tocou em uma maçaneta poderia deixar o vírus ali e passá-lo para quem bater naquela porta mais tarde e colocar a mão na boca ou no nariz.

Enquanto a maioria dos países suspende as restrições de movimento e o uso de máscaras não seja mais obrigatório em espaços públicos fechados, os especialistas insistem que seu uso deve ser mantido, especialmente contra uma variante tão contagiosa como a BA.2.

1- A ventilação é muito importante

O risco de transmissão externa é exponencialmente menor do que o da transmissão interna, e um espaço bem ventilado e menos lotado também tem um risco muito menor do que um local onde as pessoas estão lotadas em um espaço sem ventilação.

Na opinião da médica de emergência e professora de Política e Gestão de Saúde da Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington, Leana Wen, “as superfícies desempenham um papel menos importante do que a transmissão por aerossol, mas ainda é uma boa prática lavar bem as mãos ou usar um desinfetante para as mãos se você apertar a mão de pessoas e tocar em superfícies usadas com frequência. Isso reduzirá não apenas a transmissão desse coronavírus, mas também a de outros patógenos respiratórios e gastrointestinais”.

“Também temos mais ferramentas à nossa disposição do que em 2020”, enfatizou o especialista. Temos vacinas e reforços, que protegem muito bem contra doenças graves e também reduzem o risco de infecção grave por COVID-19 . Além disso, fazer um teste antes de se encontrar com outras pessoas ajuda a saber se há pessoas assintomáticas que devem evitar comparecer à reunião. Essa é outra medida preventiva fundamental à qual agora temos acesso.”

2- Máscaras: quando sim e quando não

Para Wen, “o risco é cumulativo”. Nesse sentido, segundo ela, “algumas coisas que são menos arriscadas ou de maior valor podem ser feitas novamente, mas ainda assim tomar alguns cuidados”.

Ele exemplificou: “Se você trabalha em um consultório que tem boa ventilação e está bem espaçado, e requer prova de vacinação, você pode considerar não usar máscara naquele ambiente”. E ele insistiu que se uma máscara for usada, seja ela um N95 ou um equivalente, que são os que oferecem uma melhor chance de proteção contra a subvariante BA.2 altamente contagiosa.

3- Risco em espaços abertos

Segundo o especialista, “o risco de transmissão ao ar livre da subvariante BA.2 é muito baixo, a ponto de ser praticamente inexistente. As reuniões sociais ao ar livre são muito seguras e o risco é certamente menor do que o ambiente interno equivalente”.

A esse respeito, ele enfatizou: “Eu não acho que as pessoas devam usar máscaras ao ar livre, mas pode haver situações em que alguém é extremamente vulnerável, por exemplo, um paciente com câncer que está recebendo quimioterapia, e quer ser mais cuidadoso. Nesse caso, você deve se sentir à vontade para usar uma máscara quando estiver ao ar livre e em ambientes mais lotados.”

4- Como agir dentro de casa

Nesse ponto, Wen listou três aspectos: primeiro, qual é o risco de COVID-19 nessa comunidade. “Se a região estiver em uma área laranja ou de alto risco, de acordo com as métricas do CDC, uma máscara deve ser usada em ambientes fechados. Se for verde ou amarelo, ou de baixo ou médio risco, você pode optar por não fazê-lo, dependendo dos outros dois fatores.”

O segundo fator que precisa ser levado em consideração, segundo o especialista, é qual é a situação médica de cada pessoa e as circunstâncias de outras pessoas em sua casa. “ Se em geral a pessoa está saudável e totalmente vacinada e com os reforços atualizados, a probabilidade de sofrer uma doença grave devido ao COVID é muito baixa ”, explicou. Isso é diferente se você for imunossuprimido ou morar com alguém mais velho com várias doenças. É aconselhável ter um limite de precaução mais alto, dependendo da situação médica da sua família.”

Em terceiro lugar, é essencial que ela investigue o quanto é importante para todos continuarem a evitar a COVID-19. “É claro que nenhum de nós quer ser infectado pelo coronavírus e ninguém deve tentar se infectar. Mas há algumas pessoas que querem evitá-lo a todo custo e outras que aceitam que, se viajarem, retomarem festas, jantarem em restaurantes e fizerem outras atividades antes da pandemia, estarão em algum nível de risco. É uma decisão pessoal que vai variar de pessoa para pessoa”, disse em entrevista à CNN.

5- Não pare de se vacinar, como resposta a tudo

Embora o Ómicron tenha sido geralmente um pouco mais eficaz do que outras variantes em causar infecções a pessoas recém-vacinadas, as vacinas ainda fornecem proteção substancial contra infecções e proteção muito forte contra doenças graves. As doses de reforço tornam a proteção ainda mais robusta. E mais uma vez, o BA.2 não parece mudar nada disso: pesquisadores britânicos descobriram recentemente que as vacinas eram igualmente eficazes contra ambas as subvariantes do Ómicron.

A variante Omicron também cruzou muito melhor do que outras variantes a imunidade natural adquirida de infecções anteriores, o que levou a algumas preocupações de que o BA.2 poderia fazer isso com pessoas que contraíram BA.1 na onda Omicron. Embora essas reinfecções tenham sido relatadas, até agora elas eram extremamente raras, mesmo em países onde a BA.2 é agora prevalente.

