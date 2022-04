Essa foi a imitação chilena que Cristopher Carpentier fez de Claudia Bahamón

Ao longo das quatro temporadas de 'MasterChef Celebrity Colombia' (2022) desenvolvidas até agora - a parcela número quatro está no ar - o público colombiano pôde ver a boa relação entre Claudia Bahamón - que trabalha como apresentadora do reality show gastronômico - e os júris, os chefs têm Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria e o chileno Christopher Carpentier.

Tanto que, eles pegaram o cabelo um do outro, fizeram comentários de brincadeira, nem tiveram medo de se mudar para o campo da imitação. Por exemplo, para esses episódios recentes do reality show, Carpentier fez uma performance particular de Claudia Bahamón no episódio apresentado na última segunda-feira, 11 de abril.

Assim, tendo em vista o fato de que a neivana foi incapaz de fazer uma aparição naquele capítulo - que foi um especial desenvolvido puramente com comediantes (antigos e novos concorrentes) porque a competição atual está em pausa para a Páscoa - o chef chileno queria oferecer uma versão particular de Bahamón, um pouco chileno imitação do apresentador.

Assim, antes de qualificar os preparativos apresentados e assim por diante, Christopher Carpentier se permitiu ser visto com uma peruca loira, tom do cabelo da modelo também. Diante desse cenário, vários dos comediantes deste capítulo especial só podiam rir e fazer comentários engraçados.

Por sua vez, o chef chileno começou sua performance, bastante cômico e aludindo à maneira doce e amigável com que o apresentador interage com os competidores. Além disso, em suas redes sociais, Carpentier postou um vídeo de seu look e escreveu sobre ele: “Claudia Bahamón treme, estou me preparando para apresentar no 'MasterChef Celebrity Colombia', o que você acha do novo visual?”

Essas figuras de comédia foram uma mistura de concorrentes das diferentes parcelas de “celebridades” da série de realidade gastronômica. Assim, eles fizeram uma aparição neste capítulo em particular: 'Rogelio Pataquiva' (personagem interpretado por Hassam/temporada 2019), Freddy Beltrán (temporada 2021), El Mindo (temporada 2019), Juanda Caribe (temporada 2019), Piter Albeiro (vencedor do 'MasterChef Celebrity Colombia 2018), Pamela Ospina e Chicho Arias, os dois últimos estavam jogando atualmente como participantes na temporada de 2022.

Em termos de ajuste, o reality show geralmente está em quinto ou sexto lugar entre as dez melhores produções com uma pontuação de maior relevância. Por esta vez, os dois primeiros lugares foram para a Caracol Televisión em nome de 'Arelys Henao: canção para não chorar' (biovela que terminou nesta quarta-feira, 13 de abril) e 'Desafío The Box'.

Por motivos de agendamento, o 'Desafío' e o 'MasterChef' compartilham o horário de transmissão às oito horas da noite de seus respectivos canais: Caracol Televisión e RCN, respectivamente.

Inicialmente, esta edição atual do reality show gastronômico foi apresentada ao público de segunda a sexta-feira, mas depois eles estenderam sua transmissão para fins de semana também, ou seja, o público pode assistir ao programa de domingo a domingo.

