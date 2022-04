El Dane revelou que a incerteza política aumentou o pessimismo entre os empresários

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

O país está a pouco mais de um mês de eleger seu novo presidente. Diante da situação de incerteza em relação ao possível vencedor das eleições, diz Dane, o pessimismo cresceu dentro dos empresários. Em março deste ano, enfatiza a entidade, o indicador de confiança dos empresários caiu para 62,7 pontos em relação ao ano anterior, ou seja, caiu 0,4 pontos.

“Esta pesquisa fornece indicadores atualizados sobre: a. Status das operações; b. Canais que afetam as operações e o pessoal empregado; c. Mecanismos de ajuste implementados; d. Expectativas sobre o desempenho da economia; e e. Percepção sobre as políticas de apoio e benefícios aceitos pela empresa”, explicou Dane sobre a análise que ele entregou nas últimas horas.

Juan Daniel Oviedo, diretor da Dane, disse que, de fato, é o cenário político que faz com que os empresários duvidem de suas perspectivas financeiras. “Vemos que o contexto macroeconômico em termos de inflação, aliado ao ciclo político e à incerteza do processo eleitoral, são os fatores mais visíveis diante desse declínio na confiança das empresas”, disse Oviedo.

Os resultados desse estudo dinamarquês revelam que 97,2% das empresas de Comércio, Manufatura, Serviços e Construção também relataram uma operação normal em fevereiro de 2022, considerando que tinham um valor exatamente igual ao do mês anterior. O comércio, com 98,4%, registrou o maior percentual de empresas com operações normais, enquanto, por outro lado, o setor da construção teve a menor proporção com 84,3%. 11,6% de todas as empresas, por outro lado, relataram problemas no fornecimento de insumos para o mês de fevereiro.

73,2% das empresas, ressalta Danel, relataram que, devido a problemas de disponibilidade, tiveram que interromper o fluxo de seus insumos. O mesmo problema foi sofrido por 78,3% para as empresas do setor. Além disso, 71,2% das empresas garantiram que houve um aumento nos custos, no setor da construção, em particular, esse percentual subiu para 87,4%.

Segundo a Fenalco, por outro lado, as expectativas de 46% dos empresários consultados em sua pesquisa consideram que durante o ano o desempenho de seus negócios continuará melhorando. 37% dos empresários garantiram que suas vendas foram semelhantes às de março de 2021. Em 19%, as vendas caíram este ano. Enquanto 46% dos empreendedores a perspectiva e o futuro de suas empresas são positivos, para 12% o futuro não tem sinais de ser positivo.

“O aumento geral dos preços nos últimos meses forçou os comerciantes a reorganizar suas operações e a fazer um esforço para não transferir todos os excessos de custos para o consumidor, o que sugere que, embora março tenha um bom equilíbrio, o pico da inflação pode mudar o quadro nos próximos meses”, disse Jaime Alberto Cabal, presidente da Fenalco.

“Infelizmente, a inflação está a fazer com que os carrinhos dos supermercados fiquem com muitos produtos em caixas que os compradores não podem levar porque os seus orçamentos não os permitem”, acrescentou a Federação Nacional dos Comerciantes a este respeito (Fenalco), nos resultados publicados na revista Bitácora Económica.

Bruce Mac Master, presidente da Andi, comentou que o que é necessário para tempos como hoje é “manter as empresas produtivas para fortalecer e defender o emprego. Devemos continuar a fazer esforços para criar um cenário propício que permita às empresas ativar todas as cadeias de valor.”

