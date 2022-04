Deputados do quarto trimestre apoiaram PRI Carlos Aysa para a Reforma da Eletricidade: “Verdadeira convicção patriótica”

Após o anúncio de que o deputado do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Carlos Aysa Damas, votaria a favor da Reforma da Eletricidade neste domingo, 17 de abril, inúmeros aliados do bloco que se opõem ao governo da Quarta Transformação (Q4) foram lançados contra ele.

Isso porque a bancada do PRI mencionou que votaria contra a Reforma. Assim, o anúncio do jovem deputado foi condenado e o partido ressaltou que seu voto continuaria sendo contra.

Entre as vozes insatisfeitas estavam a do comediante Victor Trujillo, que o comparou a Judas Tadeo por trair seu partido; Javier Lozano, que o desqualificou dizendo que se vendeu por um prato de lentilhas, e Kenia López Rabadán, que alegou que não votaria em seu pai para ser nomeado embaixador da República Dominicana, entre outros.

Da mesma forma, o panista Julen Rementería atacou o jovem PRI e seu pai Carlos Miguel Aysa González, a quem chamou de “mendigos morais e mercenários legislativos”.

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

No entanto, nem todos foram chocantes para o legislador que chamaram de “traidor”, pois do outro lado do equilíbrio político, pessoas que se declararam a favor da iniciativa da Reforma e membros do governo do 4T aplaudiram a decisão do PRI.

Entre os que apoiaram o deputado tricolor estava a mensagem da deputada Layda Sansores, que disse que o deputado havia se inclinado para o lado direito da história apoiando a reforma elétrica de Andrés Manuel López Obrador e pediu que ele se orgulhasse.

“O deputado Carlos Miguel Aysa Damas, tem sido consistente com a história, decidiu apoiar a reforma da eletricidade do presidente. Tenha orgulho, as pessoas que amam o México valorizam você. Defender a Reforma Elétrica é para patriotas”, disse o deputado por Morena.

Por sua vez, o deputado do partido da cereja, Miguel Torruco Garza, que também já apelou à defesa do lítio através da Reforma Elétrica, comemorou neste caso que o voto a favor da Reforma no próximo domingo é um sinal de “convicção patriótica” e uma “lição de civilidade”.

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

“Com uma visão e verdadeira convicção patriótica, o deputado do PRI Carlos Miguel Aysa Damas refletiu sobre seu voto A FAVOR da Reforma Elétrica, dando uma verdadeira lição de civilidade política e amor por sua nação. Parabéns deputado”, escreveu o deputado do partido da cereja.

Da mesma forma, o analista político e apoiador de Morena Abraham Mendieta comemorou que Aysa se rebelou a favor da Reforma e pediu uma transformação da “maneira de fazer política”.

“Um dos deputados mais jovens do PRI, Carlos Aysa, se rebela: votará a favor da Reforma da Eletricidade. É hora de transformar a forma como fazemos política, parabéns”, publicou o analista que também emitiu outros comentários em que mencionou que não seria o único do partido tricolor a mostrar seu apoio à Reforma Elétrica.

Por sua vez, o antigo deputado Ignacio Mier Velasco aplaudiu a “coragem, consistência e honestidade política de Carlos Aysa face à pressão da sua bancada contra a Reforma e afirmou que “a dignidade, nem comprada nem vendida, é defendida”.

Diante das críticas, o deputado defendeu a sua decisão argumentando que depois de acrescentar os doze pontos aprovados pelo PRI à iniciativa, decidiu votar a favor e acrescentou que não podia agir por capricho “ou mandato autoritário do meu partido, mas do lado direito da história”.

CONTINUE LENDO: