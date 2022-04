Com a demissão de Marcelo Michel Leaño, oito técnicos foram demitidos na Clausura 2022

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

O conselho do Chivas Guadalajara anunciou que Marcelo Michel Leaño não continuará como estrategista da primeira equipe após os maus resultados. Desta forma, com quatro datas no calendário a serem disputadas, há oito treinadores que foram separados do cargo durante o desenvolvimento do Grita México Clausura 2022 da Liga MX.

Na manhã de quinta-feira, 14 de abril, o clube rojiblanco anunciou em comunicado que Leaño deixou a direção técnica (presume-se que ele continuará na instituição em categorias inferiores). “Após os resultados infelizes da equipe no Torneio Clausura 2022, informamos que a determinação foi feita para concluir o processo de Marcelo”, lê-se no comunicado de imprensa.

Assim, pela oitava vez no semestre, um clube anuncia a saída de seu treinador. Tudo por não atender às expectativas e objetivos. Os envolvidos até agora são: Marcelo Méndez, Pablo Guede, Leonardo Ramos, Pedro Caixinha, Javier Aguirre, Santiago Solari, Beñat San José e o último a se juntar, Michel Leaño.

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

O uruguaio foi o primeiro a ser removido de um clube da Liga MX em 2022. Ele perdeu sua posição no Atlético de San Luis apenas na terceira jornada, com três derrotas consecutivas e zero pontos. Em seu lugar veio o brasileiro André Jardine, que tem a equipe em oitavo lugar na tabela com 17 pontos.

Apenas um fim de semana depois, a Necaxa foi a segunda equipe a trocar de técnico. Pablo Guede, da Argentina, foi demitido da equipe hydrocálido depois de perder três gols a um para o Pachuca na quarta jornada (seu placar foi de três derrotas e uma vitória). Jaime Lozano é o treinador atual.

No mesmo dia, os Galos Brancos Queretaro também cessaram seu diretor técnico. Com dois empates e duas derrotas, o uruguaio Leonardo Ramos foi demitido. Hernán Cristante é atualmente responsável pelo cargo.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Antes do sétimo dia da Clausura 2022, o português foi retirado do banco do Santos Laguna. A má jogada no torneio local, juntamente com a eliminação na Liga dos Campeões da Concacaf, foram os motivos. O mexicano Eduardo Fentanes é o atual treinador dos Warriors.

Ser eliminado prematuramente na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e perder para Puebla e Atlético de San Luis na liga (data seis e sete) custou a Vasco Aguirre seu lugar. Em seu substituto veio Victor Manuel Vucetich, um treinador com uma grande história no clube.

Talvez o caso mais midiático até agora no torneio. Santiago Solari, da Argentina, colocou o Aguilas del América na parte inferior da classificação em um evento que lhe custou ser afastado da instituição depois de empatar por um placar contra Querétaro na oitava jornada. Fernando Ortiz foi nomeado treinador interino, mas desde então permaneceu no cargo.

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

No mesmo dia em que Indiecito Solari foi demitido, a diretoria da Mazatlan fez o mesmo com Beñat San José. Cinco derrotas, um empate e duas vitórias foram os motivos da separação. Quem atualmente ocupa o banco é Gabriel Caballero.

