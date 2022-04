Colômbia retorna ao Torneio Toulon Esperanzas

O Torneio Toulon Esperanzas traz ótimas lembranças aos colombianos após as boas atuações das equipes selecionadas que participaram das edições anteriores deste evento, que trouxeram grande alegria ao país.

A boa notícia é que a Colômbia voltará a jogar este campeonato que agora é chamado de Torneio Maurice Revello, e será disputado de 29 de maio a 12 de junho em terras francesas. A sede será de 6 municípios (Aubagne, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Arles, Mallemort, Salon-de-Provence), todos localizados no departamento de Bouches-du-Rhone.

A primeira partida da seleção nacional será em 31 de maio contra a seleção de Comores; em 3 de junho eles enfrentarão a Argélia e no último dia da fase de grupos enfrentarão o Japão.

O campeonato contará com a participação de 12 seleções nacionais e contará com a presença do Brasil, que é o atual campeão da competição.

Pode interessar a você: Este será o velório de Freddy Rincón: ele receberá homenagens em Buenaventura e em Pascual Guerrero

Grupo A: Argentina, França, Arábia Saudita e Panamá.

Grupo B: Gana, Indonésia, México e Venezuela

Grupo C: Colômbia, Comores, Japão e Argélia

Vale lembrar que a Colômbia foi coroada campeã deste torneio três vezes: a primeira foi em 1999, quando foi imposta nos pênaltis contra a Argentina; em 2000, então, da mesma forma, derrotou Portugal, e em 2011, sob o comando de Eduardo Lara, quando também venceu a França do disputa de pênaltis.

Por enquanto, liderados por Hector Cardenas continuam sua preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 que será realizado no próximo ano na Colômbia e que realizará a Copa do Mundo na Indonésia 2023. Além disso, concederá vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e os Jogos Pan-americanos.

O treinador falou sobre a importância deste torneio que enfrentará com os jogadores sub-19 com a intenção de desempenhar um bom papel como nos anos anteriores.

Esta será a 48ª participação da Colômbia, que disputou esta competição pela última vez em 2014, quando não passou da fase de grupos. A seleção nacional que mais conquistou títulos é a França (12 vezes) seguida pelo Brasil (9) Inglaterra (7). O Tricolor, por sua vez, ocupa o quinto lugar dos vencedores com três troféus.

A última vez que a Colômbia disputou uma final foi na edição de 2013, quando caiu pela menor diferença para o Brasil. Essa equipe era liderada pelo Restrepo de Carlos Piscis e tinha Miguel Ángel Borja entre suas fileiras.

Este torneio amistoso, realizado em solo francês desde 1967, será um bom teste para o Tricolor, que vem da conquista da Copa Raúl Coloma, que aconteceu no Chile, onde Tomás Ángel, a referência desta equipe com vista para o sul-americano Sub-20, foi jogado por Tomás Ángel.

CONTINUE LENDO: