Cerca de 260 famílias foram deslocadas à força em Cauca e Valle durante esta Semana Santa

Embora a Semana Santa esteja sendo comemorada na Colômbia, época em que as famílias do país entram em um estado de lembrança, reflexão e recesso das atividades, mais de 260 famílias nos departamentos de Cauca e Valle, no oeste da Colômbia, passarão os dias sagrados em abrigos improvisados depois de terem que fugir suas casas em vista dos combates que ocorrem nas áreas rurais do município de Argélia e Buenaventura, respectivamente.

No caso da cidade portuária do Pacífico, desde segunda-feira passada, aproximadamente 169 famílias, cerca de 500 pessoas, foram deslocadas à força das cidades de San Isidro e La Esperanza, devido aos intensos combates entre os guerrilheiros do Eln e o Clã do Golfo, que lutam pelo controle territorial e rotas de tráfico de drogas nessa área do país, conforme noticiado na rádio pública Radio Nacional de Colombia.

Esta é a segunda vez que a mesma situação ocorre em Buenaventura, que já sofre com violência interna entre quadrilhas criminosas, onde centenas de pessoas têm que fugir de áreas rurais como aconteceu em janeiro, onde se estima que cerca de 700 pessoas foram deslocadas.

Neste novo deslocamento em massa, as autoridades do porto implementaram um abrigo temporário em seu coliseu enquanto aguardavam ajuda humanitária diante da situação.

“Conseguimos garantir a principal coisa que a comida era, sabemos que o coliseu não é o melhor lugar para ficar, mas estamos criando condições básicas como esteiras, cobertores, água potável, para que a situação seja o mais suportável possível”, citaram na rádio as declarações do prefeito local Victor Hugo Vidal.

Situação semelhante ocorre na área rural do município da Argélia, no oeste do Valle del Cauca, onde cerca de 100 famílias, mais de 200 pessoas, também tiveram que deixar suas casas no distrito de Santa Clara e estão hospedadas desde terça-feira na área urbana da cidade devido aos confrontos entre os Carlos estrutura Patiño, um dissidente das extintas FARC, e tropas da Terceira Divisão do Exército Nacional.

Na La W Radio, eles consultaram Dan Harry Sánchez, diretor da Unidade de Vítimas de Cauca, que informou que 30 famílias estavam impedindo a sede municipal e outras 70 do setor Plateado.

“De acordo com o alerta lançado pela Ouvidoria, há outras 50 famílias que começam a se mudar da aldeia Lomitas, porque estão em risco para suas vidas”, disse o funcionário.

O deslocamento forçado na Colômbia no ano passado aumentou 179% no ano passado, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) em comparação com 2020.

Em um relatório publicado pela agência France 24, haveria 73.000 vítimas de acordo com os dados que eles citaram do mesmo relatório Ocha divulgado no início deste ano.

“As ações de grupos armados não estatais contra civis são as principais causas do deslocamento forçado na Colômbia”, afirma o relatório da ONU.

Precisamente os departamentos de Chocó, Valle del Cauca e Nariño respondem por 75 por cento dos casos de deslocamento, e as comunidades afrodescendentes e indígenas são as mais afetadas. Além disso, 18% das vítimas desse flagelo são menores.





