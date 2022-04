Bancada de Juntos para o Perú dividida pela mudança de nome do grupo parlamentar

Uma nova quebra é registrada na esquerda parlamentar, desta vez após uma tentativa de mudar o nome da bancada. Na tarde de 13 de abril, um comunicado divulgou a decisão de mudar o Juntos para o Perú para Cambio Democrático na sequência de um acordo alcançado “por maioria” durante uma reunião do grupo parlamentar. No entanto, dois dos cinco congressistas insistiram na rejeição da medida, apesar do acordo anunciado pelas redes sociais.

Um dos membros que oficializou sua rejeição é a congressista Isabel Cortez. “Dois espaços políticos optaram pela candidatura de um trabalhador de limpeza: Juntos pelo Perú desde aqueles anos em que ela me convidou para ser vereadora e Novo Perú que apostou em mim no número 2 da lista do Congresso da última eleição. Graças a esses espaços, sou deputada”, escreveu a parlamentar em sua conta no Twitter.

Cortez disse que é contra a proposta de mudança de nome porque acredita que o nome de Nuevo Perú deve ser adicionado, um grupo político liderado por Verónika Mendoza com o Juntos para o Perú aliado participar das eleições gerais de 2021. “Acho que devemos sempre ser devidos àqueles que confiaram em nós desde o início e ser consistentes para que haja diferenças: nem sempre devemos um coletivo e eu do Juntos por Peru-Novo Perú, bem como aos meus sindicatos Sitobur e Sitomun”, escreveu.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

De acordo com o comunicado anunciando a mudança de nome, a decisão veio porque “estamos diante de um momento político diferente, por isso é necessário adotar um nome de acordo com nosso compromisso político com todos os peruanos. O Democratic Change Bank ratifica a sua vontade política de promover e exigir o processo de mudança que o país exige, denunciando a corrupção e combatendo a desigualdade”, lê-se na publicação.

RESPOSTA OFICIAL

A rejeição da deputada Cortez foi retribuída pelo parlamentar e ministro do comércio exterior e turismo, Roberto Sánchez. Ambos assinaram um comunicado ao Diretor Superior do Congresso, Hugo Rovira, no qual reproduzem os parágrafos 1 e 2 do artigo 62 do Regulamento do Congresso. Estes especificam os requisitos para formar um Grupo Parlamentar ou um Grupo Parlamentar Especial, caso não seja composto por um número mínimo de congressistas.

“Sob essas considerações, nossa representação como congressistas do partido político Juntos por Perú seria interrompida se a mudança de nome solicitada fosse oficializada”. Além disso, enfatizaram que a regulamentação do poder legislativo não leva em consideração o tipo de solicitação apresentada. “Pedimos, portanto, que você não processe o pedido apresentado pelos congressistas em questão”; isto é, Ruth Luque, Edgar Reymundo e Sigrid Bazán.

Vale lembrar mais uma das quebras tornadas visíveis no banco em questão. Há alguns dias, a deputada Bazán ressaltou que o Junto por Perú não seria uma bancada aliada do governo, apesar de um de seus membros ocupar o cargo de Ministro do Comércio Exterior e Turismo. Em conversa com Epicentro, a deputada destacou que sua distância do governo Pedro Castillo é visível há meses. Deve-se notar que Roberto Sánchez não é apenas um ministro deste governo, um congressista do Juntos para o Perú, mas também presidente do partido que se juntou a Verónika Mendoza para tentar a presidência da república nas eleições de 2021.

