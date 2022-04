As diretivas da América de Cali apoiarão Guimarães se não qualificar “os oito” da Liga BetPlay I

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Os torcedores da América de Cali estão muito felizes desde que o retorno de Alexandre Guimarães foi oficializado, porque muito boa foi sua primeira experiência como treinador da equipe escarlate, com a qual ele foi coroado campeão no torneio encerrado em 2019.

No entanto, Juan Carlos Osorio (ex-treinador) deixou o clube em uma situação bastante crítica, já que sob seu comando eles só conseguiram 15 pontos, o produto de quatro vitórias, três empates e seis derrotas.

Além disso, o estrategista risaralda não conseguiu perceber uma ideia de jogo coletivo na América de Cali, pois suas constantes rotações o impediam. É por isso que os fãs e as diretivas dos 'red devills' não terão uma mão forte com a nova equipe técnica pelo restante do torneio.

Isso foi dado a conhecer por Tulio Gómez, o principal acionista da 'la mechita', que conversou sobre isso com o jornalista Carlos Arturo 'Petiso' Arango e revelou que não é obrigação de Alexandre Guimarães se classificar para os home runs finais.

Os fãs também expressaram seu apoio nas redes sociais e mostraram seu apoio ao trabalho de 'Guima', a quem têm um carinho muito especial, porque além do título que deram à instituição há alguns anos, também promoveu as carreiras de jogadores que se tornaram ícones, como Duván Vergara, Michael Rangel e Yesus Cabrera, eles mesmos que resultaram em equipes do exterior: Monterrey (México), Mazatlan (México) e Cuiabá (Brasil), respectivamente.

Além disso, ele alertou que a sanção pela qual a América de Cali não poderá contratar jogadores no próximo semestre também limitará o trabalho de seu novo timoneiro.

O treinador de 62 anos correspondeu ao carinho dos torcedores e, apesar das limitações e dificuldades que tem, garantiu que, enquanto houver possibilidades matemáticas, lutará pela qualificação.

Da mesma forma, ele disse que aprecia muito a instituição e é por isso que entregará tudo o que for necessário para satisfazer os desejos dos fãs.

A América de Cali procurará entrar no 'oito' e para isso terá que somar três pontos nos compromissos restantes contra seu rival de quintal, Jaguares, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto e Unión Magdalena.