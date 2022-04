As ações caem; as apostas hawkish do Fed aumentam os rendimentos dos títulos

(Bloomberg) As ações caíram depois que os rendimentos do Tesouro avançaram com a especulação de que o Federal Reserve aumentará agressivamente as taxas para lidar com décadas de inflação alta. O vencimento das opções pode ter amplificado os movimentos do mercado de ações na quinta-feira.

O Twitter Inc. fechou em baixa depois que o bilionário Elon Musk expressou dúvidas sobre se terá sucesso com sua oferta de comprar o gigante das redes sociais, enquanto cita um “Plano B” caso sua oferta não seja aceita. O espectro de custos de empréstimos mais altos mergulhou empresas de tecnologia suscetíveis a taxas, o que liderou as perdas do S&P 500. Os rendimentos de 10 anos nos Estados Unidos ultrapassaram 2,8% e o dólar avançou depois que o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que acelerar o ritmo dos ajustes para incluir aumentos na metade incrementos de pontos percentuais é uma “opção razoável”.

Aqui estão alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

S&P 500 caiu 1,2% às 16h, horário de Nova York

O Nasdaq 100 caiu 2,3%

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,3%

O índice MSCI World caiu 0,7%

Moedas

A Bloomberg Dollar Spot Index

subiu 0,5%

O euro caiu 0,6% para US $1,0825

A libra esterlina caiu 0,3% para US $1,3076

O iene japonês caiu 0,3% para 125,95 por dólar

Títulos O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou 13 pontos base para 2,83% O rendimento dos títulos

de 10 anos da Alemanha subiu oito pontos base para

0,84% O

rendimento dos títulos de 10 anos da Grã-Bretanha subiu nove pontos base para 1,89% Commodities

West Texas Intermediate crude subiu 1,9% para US $106,20 o barril

Os futuros de ouro caíram 0,5% para US $1.975,30 a onça

Nota original:

As ações caem como Hawkish Fed Wagers Lift Bond

Yields: Markets Wrap

Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.