A polêmica cresce na F1 após a inspeção das roupas íntimas dos motoristas: a raiva de Hamilton com a proibição de usar joias

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

Na véspera do Grande Prêmio Australiano de Fórmula 1, houve um certo alvoroço entre os pilotos porque a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) começou a se concentrar nas regulamentações relacionadas às suas roupas. Nesse contexto, a polêmica cresceu porque Lewis Hamilton, uma das figuras da grade, antecipou sua rejeição às regulamentações que obrigam os concorrentes a remover todas as joias, anéis e correntes.

O piloto estrela da Mercedes, sete vezes campeão mundial na categoria superior do automobilismo, explicou que não respeitará a regra porque, por mais que queira remover os elementos de seu corpo, não seria capaz de fazê-lo. Além disso, Hamilton disse que é uma decisão que ele mesmo deve tomar sobre seu corpo.

“Não tenho planos de tirar minhas joias nas corridas. De qualquer forma, não consigo tirar alguns deles. As da minha orelha direita estão praticamente soldadas. Então eu tenho que cortar minha orelha para tirá-los. É por isso que eles vão ficar”, disse o atleta britânico a repórteres após a corrida, segundo a Reuters. “Você deve ser capaz de ser quem você é”, insistiu.

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

O jogador de 37 anos, que terminou em quarto lugar com a Mercedes na corrida de Melbourne, decidiu não cumprir os regulamentos que impedem os motoristas de usar piercings corporais ou correntes de metal, uma regra que foi introduzida desde 2004, mas nunca foi aplicada corretamente. “E eu continuarei fazendo isso... Eu realmente não entendo as pequenas coisas que eles estão captando”, disse Hamilton.

De fato, o experiente piloto inglês aproveitou a oportunidade para zombar da situação. “Eu sei que você tem um piercing no mamilo, cara”, disse Hamilton brincando a Verstappen, que jogou junto. “Você quer ver de novo?” , respondeu a jovem estrela da equipe Red Bull.

Toda a controvérsia começou na prévia do Grande Prêmio da Austrália, quando o órgão dirigente da F1 decidiu reforçar esse regulamento. O novo diretor de corrida, Niels Wittich, disse aos pilotos que “piercings corporais ou correntes de metal no pescoço” não seriam permitidos e que eles até revisavam o uso de roupas íntimas antes das corridas.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

Outro motorista que mostrou sua insatisfação foi o francês Pierre Gasly. Em declarações publicadas pelo site especializado Motorsport, o jovem competidor de Alpha Tauri ironizou sobre o ocorrido e convidou Wittich para rever os corredores um por um. “Se você quiser checar minha bunda, fique à vontade, não tenho nada a esconder. Meu pênis, tudo. Se isso te deixa feliz, fique à vontade”, disparou Gasly.

A regra em questão faz parte do Artigo 5, no terceiro capítulo do Apêndice L do Código Internacional de Esportes da FIA, que visa proteger os motoristas em caso de partida repentina do carro durante um acidente. Em 2005, a FIA impôs pela primeira vez “uma proibição imediata do uso de jóias” aos corredores e a regra foi posteriormente adotada no Código Internacional do Esporte.

Por muitos anos, não houve problemas a esse respeito, mas o desembarque de Niels Wittich, e seu desejo de garantir altos padrões de segurança e reduzir riscos, provocaram uma nova controvérsia entre a elite do automobilismo.

CONTINUE LENDO: