A humilde reação do residente à tiradera dedicada a ele pelo faraó Love Shady

O cantor de Arequipa Faraón Love Shady lançou esta semana uma música que gerou polêmica. Acostumado a viralizar suas linhas devido a suas letras explícitas, desta vez o peruano decidiu atacar o rapper porto-riquenho René Pérez 'Residente', conhecido por seu grupo Calle 13. O engraçado é que o “alegado” ofendido “respondeu educadamente ao ataque.

Essa 'tiradera', como são conhecidas as músicas que atacam outro artista, é produzida como resposta a um ataque que o porto-riquenho lançou há algumas semanas contra o colombiano J Balvin. O que o Faraó tem que fazer nesse assunto? Pouco ou nada. A verdade é que ele conseguiu chamar a atenção com sua última música chamada 'Rip [R] esentido'.

No YouTube, a música já tem mais de 2,5 milhões de visualizações, e Pharaoh também enviou o material para sua conta no Instagram. Foi justamente lá que Residente reagiu à tiradera. “Você é o melhor... 🙌 Eu sou seu fã 🔥 Continue pegando ele duro e escrevendo”, disse o porto-riquenho ao peruano.

A 'TIRADERA' CONTRA RESIDENTE

Depois de postar em seu Instagram uma meta de liberar a 'tiradera', Love Shady se preparou para lançar a música que saiu hoje, 12 de abril, à tarde. Intitulado “Rip [R] esentido” com mensagens diretas para o rapper, que já se tornou viral nas redes sociais.

“O pior júri na batalha dos galos, não seria nada se você não fosse pelo Leão Branco/No passado você disse que era autista, apenas para encobrir seu fanatismo comunista. Eu sei que no fundo você também é racista, lembre-se que Chávez também era terrorista/O que era René, você conhece os tipos, faz cara pelos pobres, mas vive como rico”, são algumas das frases da música que está em alta no Youtube e rapidamente ultrapassou 200 mil visualizações. Eles também deixaram memes que se tornaram virais no Twitter.

