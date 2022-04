25.000 torcedores do Eintracht Frankfurt lotaram o Camp Nou: o protesto incomum dos ultras de Barcelona

Os seguidores de frankfurt ocupam assentos do local grada em duel ante barcelona

Nesta quinta-feira, o Eintracht Frankfurt venceu o Barcelona por 3-2 no Camp Nou e se classificou para as semifinais da Liga Europa após o 1-1 que havia vencido na Alemanha. Além do show que a equipe alemã deu em campo, também havia lugar para um show chocante nas arquibancadas do estádio catalão.

Mais de 25.000 torcedores alemães viajaram para a Espanha para apoiar seu time, mesmo tendo apenas cinco mil ingressos disponíveis. Os outros 15.000 compraram ingressos para ocupar assentos que deveriam ser para os fãs do elenco liderado por Xavi Hernández. Dessa forma, os torcedores do Eintracht Frankfurt se sentiram locais.

Logo no início, os vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando a maré de camisetas brancas que ficavam nas áreas centrais de Barcelona e depois a caravana que os alemães montaram para caminhar até Camp Nou.

Já no estádio, os alemães se sentiram com suas músicas e as imagens mostram que milhares estavam realmente presentes. Um clima tão hostil para o local fez com que os ultras da equipe catalã abandonassem seu lugar no intervalo atrás de um dos arcos, em protesto contra a presença dos torcedores do Eintracht Frankfurt. Finalmente, quando estavam a 10 minutos do complemento, voltaram à sua posição para continuar incentivando.

Kostic, duas vezes, e Borré marcaram para o visitante, enquanto Busquets descontou no final. Com a vitória, a equipe liderada pelo austríaco Oliver Glasner se classificou para as semifinais da Liga Europa, onde enfrentará o West Ham United, que eliminou o Olympique Lyon. Do outro lado da chave estavam Atalanta vai enfrentar o vencedor do Rangers e do Sporting Braga.

Por sua vez, o Barcelona sofreu sua primeira grande derrota sob a tutela de Xavi Hernández, cujo único objetivo agora será marcar na La Liga o máximo de pontos possível para fechar a distância de 12 pontos que o líder, Real Madrid, o leva, faltando sete datas.

