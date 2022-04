“Videogames. Os dois lados da tela”: qual é o impacto deles na sociedade

Correr, pular, incorporar um corpo, criar um avatar, entre outras coisas, são atividades que os jogadores (jogadores profissionais) realizam todos os dias com a ajuda de qualquer dispositivo, e parece que sem nenhum benefício para a sociedade. No entanto, a exposição chamada “Os dois lados da tela” demonstrará o impacto positivo que jogar games pode ter, seja você um gamer ou não.

Alguns videogames até foram usados como terapia para levar as pessoas a mudar, gerar empatia ou replicar construções de fantasia para a vida real. E é que a exposição buscará transmitir e compreender o fenômeno da cultura gamer, ou seja, o impacto que alcançou em várias áreas da cidadania, foi anunciado por Nidia Chávez, diretora da Fundação Telefónica Movistar, empresa responsável pela organização e apresentando o projeto no México, que também foi na Espanha e Sinaloa.

Em entrevista ao diretor da Fundação e durante um tour pela exposição, ela apresentou junto com Ana de Saracho, diretora de Assuntos Públicos da Telefónica e que será exibida até 29 de maio no O Centro Cultural da Espanha e o Centro Multimedia, do Centro Nacional de Artes, disseram que é uma exposição para conhecer e aprender como o mundo dos videogames impactou os cidadãos.

“Os videogames influenciam sua vida porque também servem para testar aplicativos, testar diferentes experiências entre usuários e se aproximar das pessoas”.

Exposición se exhibe en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Ele afirmou que este é um fenômeno cultural que impressiona, além do fato de que todos em algum momento da vida “já jogaram”. Nesse sentido, apresentaremos alguns exemplos de videogames que alcançaram um benefício para a sociedade.

Qual é o impacto dos videogames na sociedade?

Bárbara Perea, assessora da Fundación Telefónica Movistar, na área de conhecimento e cultura digital, anunciou que o “outro lado” tem a ver com a forma como os videogames são inseridos no tecido social, já que todos nós fomos expostos de alguma forma com ferramentas de navegação baseadas em videogames como como aplicativos bancários móveis.

Exposición "videojuegos: los dos lados de la pantalla", la cual estará del 11 de marzo al 20 de mayo en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Os jogos eletrônicos sempre estiveram presentes na vida dos cidadãos, mesmo eles sempre tiveram uma forte influência em todo o mundo. Prova disso são os consoles, que estavam entre os primeiros computadores aos quais os mexicanos tiveram acesso, como Atari, Nintendo, entre outros.

Um exemplo: aqueles jogos baseados na criação de avatares permitem que as pessoas assumam papéis e até criem empatia, pois podem ter mudanças sociais importantes.

Mesmo na Espanha, é utilizada uma terapia contra a violência doméstica, onde os perpetradores são convidados a habitar o corpo de uma menina, portanto, sentir-se vulnerável ao ocupar outro corpo é uma forma de gerar empatia e parte do mundo dos videogames.

Ana de Saracho y Nidia Chávez en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

O jogo Perfect Woman também convida você a criar seu próprio avatar. No entanto, destaca-se pelas questões sociais da desigualdade, como educação e parente, uma vez que é possível criar seu próprio corpo a partir da experiência de ser mulher, bem como do ambiente em que ela é gerenciada quando trabalha, se tem filhos, entre outras questões.

Outro exemplo de participação cidadã é o relacionado ao Minecraft, o videogame que constrói o gosto de jovens e idosos.

No mesmo país europeu, outro exercício foi realizado com este jogo, onde alguns jovens e crianças foram convidados a redesenhar os espaços de serviço urbano e com a intenção de melhorar a sociedade. O que foi encontrado foram melhores designs de parques infantis, áreas verdes, escolas, entre outras coisas.

Segundo Bárbara Perea, essa iniciativa da comunidade juvenil foi enviada ao conselho de Madri, para ver como isso poderia influenciar o futuro do planejamento urbano.

Collage de una pieza expuesta en la exposición "Videojuegos: los dos lados de la pantalla". Foto: Karina Hernández / Infobae

“Se estamos acostumados a esses exercícios de participação cidadã desde a infância, então, quando somos mais velhos, é mais fácil que isso se torne um hábito e não somos sociedades passivas e temos participação cidadã na construção das cidades.”

Cultura Gamer

Durante a apresentação da exposição, ele reiterou que: “os videogames não são apenas veículos de entretenimento, são veículos ideológicos e, sem dúvida, o meio cultural mais importante do nosso tempo”.

Cerebros de colores donde se representan las habilidades cognitivas. Foto: Karina Hernández / Infobae

E é que, de acordo com o orientador, uma grande variedade de estudos foram realizados onde foi detectado que algumas áreas do cérebro melhoram jogando. Mesmo na exposição, algumas amostras de cérebros coloridos e 3D foram colocadas, representando as áreas e habilidades cognitivas que melhoraram durante o jogo.

“Quando os pais pensam que os filhos estão perdendo seu tempo, eles não estão, pelo contrário, estão construindo sociedades de participação cidadã, estão melhorando suas funções cognitivas, desenvolvendo habilidades de cooperação mútua extremamente importantes que serão o futuro de uma forma mais empática e mais cooperativa humanidade”, disse.

Crescimento dos videogames

“Os dois lados da tela” também mostra o processo de criação de um videogame, que segundo Javier Cano, assessor da exposição que já estava na Espanha - durante 2020 e em Sinaloa em 2021 - existem videogames criados em até dois dias.

Hay 75 millones de jugadores en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

Um dos principais objetivos é aproximar as pessoas por meio de conectividade e habilidades digitais. Durante a pandemia, o nível de crescimento dos videogames teve o maior impacto, aumentando 5,2% em um ano.

Além do fato de que já existem quase 75 milhões de jogadores no México. Os jogadores preferem que os smartphones entrem neste mundo digital, pois é o dispositivo que ocupa o primeiro lugar com 75% de preferência.

Una exposición para chicos y grandes. Foto: Karina Hernández / Infobae

Em 2020, cerca de 2,7 bilhões de jogadores geraram receitas de cerca de 175 bilhões de dólares.

A exposição de videogames “Os dois lados da tela” estará disponível ao público de forma totalmente gratuita no Centro Cultural España, localizado na Calle de Donceles 97. Colonia Centro na Cidade do México.

CONTINUE LENDO