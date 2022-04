“Tortura e assassinatos ilegais cometidos por forças governamentais”: fortes alegações do Departamento de Estado dos EUA contra a Colômbia

O Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu o relatório anual sobre diferentes práticas de direitos humanos em 2021, cobrindo uma grande proporção de países, dentro das nações estudadas pelo país dos Estados Unidos, é a Colômbia, neste caso, a administração de Joe Biden entregou um dossiê que destaca diferentes dinâmicas em relação ao respeito aos direitos humanos na Colômbia, tanto para as autoridades quanto para os civis, revelando um panorama preocupante.

Este relatório destaca claramente diferentes aspectos que também destacam a pertença do Estado em diferentes aspectos, uma vez que apontam que o Governo Nacional ouviu diferentes chamadas de atenção que buscam destacar a proteção dos direitos humanos, além disso, destaca o participação de diferentes setores que podem ser considerados como oposição no país, por outro lado, no que diz respeito ao panorama dos líderes sociais, a participação da Unidade de Proteção também é considerada para salvaguardar suas vidas no contexto beligerante do país.

Este dossiê descreve que o Governo Nacional tem sido receptivo à intervenção de organizações internacionais por violações dos direitos humanos e, da mesma forma, a imposição de sanções governamentais em face de procedimentos corruptos que podem afetar o desenvolvimento normal da política colombiana tem foi notado, ele também criticou o caso do Ministério das TIC, em relação à perda de dinheiro que foi destinado à conexão de centros povoados.

Enquanto isso, saudamos a gestão realizada em relação às autorizações temporárias para a população migrante venezuelana, que, em agosto de 2021, consistia em cerca de 1,7 milhão de pessoas. Além dos benefícios governamentais que os favorecem, destacando o sistema de proteção temporária que se estende por até 10 anos.

O documento do Departamento de Estado apontou para as Forças de Segurança sobre várias situações ilegítimas em suas ações, por sua vez, eles destacaram a violação dos direitos da população por grupos armados que recorreram ao recrutamento e outras dinâmicas de guerra, enfrentando isso foi afirmado: “O questões importantes de direitos incluíam relatórios credíveis de: assassinatos ilegais ou arbitrários; tortura e detenção arbitrária por forças de segurança do governo e grupos armados; estupro e abuso de mulheres e crianças.”

No contexto da greve nacional do ano passado, as denúncias contra as autoridades eram evidentes, embora o Governo Nacional tenha dado prioridade a alguns casos, muitos deles não ganharam a relevância necessária, sobre o assunto, foi sublinhado: “Membros do exército e da polícia acusados de tortura foram geralmente julgado em tribunais civis em vez de tribunais militares. ONGs, incluindo a Human Rights Watch, relataram que os manifestantes foram espancados sexualmente e agredidos pela polícia durante protestos nacionais de abril a junho”.

Entre as prisões relatadas pelas autoridades em momentos de manifestação civil, muitas foram consideradas arbitrárias por diferentes organizações de direitos humanos, a este respeito, foi assegurado: “Outras ONGs forneceram estimativas mais altas de prisões arbitrárias, relatando mais de 2.000 casos de prisões arbitrárias, ilegais detenção ou privação ilegal de liberdade cometida no contexto de protestos nacionais”.

A questão dos falsos positivos também ganhou força, que na última semana também foi protagonista do caso em que o exército supostamente executou vários civis em Putumayo. Nesse caso, o relatório destacou as denúncias recebidas e trouxe à tona o atentado de março do ano anterior em que vários menores foram mortos, sobre o assunto, o dossiê afirmava: “O exército foi acusado de alguns assassinatos, alguns dos quais, segundo oficiais militares, foram “erros militares”. Em outros casos, oficiais militares disseram acreditar que um indivíduo estava lutando em nome de um grupo armado, enquanto membros da comunidade disseram que a vítima não era combatente. Em 2 de março, o exército bombardeou um local de dissidentes das FARC em Guaviare e relatou a morte de 13 dissidentes das FARC.”

Por sua vez, as ONGs, a imprensa e a população civil, apontaram ao Estado por várias ameaças ou assédios durante a temporada de protestos, por sua vez, o músculo publicitário que o Governo Nacional costumava destacar na mídia foi destacado, observando que “ONGs e jornalistas denunciaram um aumento na assédio e ameaças por parte de funcionários do estado, incluindo policiais, durante a cobertura de protestos em todo o país. A violência e o assédio, bem como a criminalização da difamação, inibiram a liberdade de imprensa, e o governo frequentemente influenciou a imprensa, em parte por meio de seus grandes orçamentos publicitários”.

Este relatório também destacou a interferência que os civis tiveram em sua conexão com a Internet, uma vez que em muitas ocasiões a presença de inibidores de rede foi relatada restringindo o acesso total a algumas redes de comunicação. Ao mesmo tempo, são levantadas questões sobre a escalada da violência contra líderes sociais e populações indígenas que foram atingidas pelo crime nos últimos meses.

